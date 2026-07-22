Курс долара вплине на плани покупців: чому восени попит на житло може зрости

Послаблення гривні може підштовхнути частину українців швидше зважитися на купівлю квартири. Потенційні покупці можуть побоюватися подальшого подорожчання житла та водночас шукати спосіб зберегти заощадження під час валютних коливань.

Як послаблення гривні може вплинути на ринок житла

Восени додатковим чинником для ринку житла може стати наближення курсу долара до 46,5 – 47 гривень, розповіла 24 Каналу Маріанна Бігунець, комерційна директорка будівельної компанії GAZDA.

За базовим сценарієм аналітиків компанії, у другій половині року гривня може послабитись на 3 – 4%. Такі зміни здатні вплинути не лише на поведінку покупців, а й на ціни в окремих житлових комплексах.

Частина будівельних матеріалів та інженерного обладнання залежить від курсу долара чи євро. Валютні коливання також позначаються на вартості логістики та робіт. Якщо ці витрати зростатимуть, окремі компанії восени можуть переглянути ціну квадратного метра.

Найпомітніше це може позначитися на житлових комплексах із високою готовністю, складними інженерними рішеннями та великою часткою імпортного обладнання. Водночас курс близько 47 гривень за долар не означає одночасного подорожчання всіх новобудов.

Масштаб перегляду цін залежатиме від витрат на конкретний проєкт, його готовності та попиту на квартири. Тому в одних комплексах ціни можуть змінитися відчутніше, а в інших залишитися майже без змін.

Девелопери також враховують, що будівництво триває кілька років, а витрати потрібно планувати наперед. Під час формування цін на 2027 рік частина компаній може орієнтуватися на курс у межах 48 – 50 гривень за долар.

Для покупців послаблення гривні також здатне стати сигналом не відкладати придбання. Частина людей може активізувати пошук через побоювання, що згодом квартири коштуватимуть дорожче. Інші розглядатимуть нерухомість як спосіб перевести частину заощаджень у матеріальний актив.

У такому разі нерухомість розглядатимуть не лише як місце для проживання, а і як спосіб частково зберегти вартість коштів у період валютних і цінових коливань. Вплив курсу потрібно оцінювати окремо для кожного об'єкта, враховуючи його готовність, інженерні системи, строки введення в експлуатацію та фінансові умови придбання.

Нагадаємо, у різних містах України термін накопичення на однокімнатну квартиру відрізняється майже в чотири рази. Найдовше збирати на житло доведеться у Львові та Ужгороді – по 8,6 року середньої зарплати, тоді як у Херсоні цей термін становить 2,3 року.