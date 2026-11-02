З офісу можна зробити квартиру: що потрібно знати перед переоформленням

Звичайний офіс або інше нежитлове приміщення можна офіційно перетворити на квартиру. Проте для цього недостатньо просто зробити ремонт, а в деяких випадках змінити статус нерухомості взагалі не вдасться.

Як перевести нежитлове приміщення в житлове

Офіси, магазини, майстерні та деякі апартаменти юридично не призначені для постійного проживання. Навіть якщо таке приміщення має кухню, санвузол і всі необхідні меблі, воно не стає квартирою автоматично, пише OLX Нерухомість.

Важливо! Щоб перевести приміщення в житлове, потрібно підтвердити його відповідність будівельним, санітарним і протипожежним нормам. Під час технічного обстеження фахівці перевіряють стан конструкцій, висоту стель, природне освітлення та вентиляцію. Також перевіряють наявність опалення, водопостачання, каналізації та електрики. Якщо є недоліки, які можна усунути, власнику може знадобитися реконструкція.

Перед оформленням потрібно з'ясувати порядок переведення в місцевій раді або ЦНАПі, оскільки вимоги можуть відрізнятися залежно від громади. Для подання заяви зазвичай готують документи про право власності, технічний паспорт і висновок про стан приміщення.

За потреби також проводять реконструкцію та оформлюють необхідні погодження. Після ухвалення рішення про переведення та завершення необхідних робіт власник має подбати про оновлення відомостей у Державному реєстрі речових прав. Вартість і тривалість оформлення залежать від стану приміщення та обсягу необхідних робіт.

У яких випадках не можна змінити статус приміщення

Не кожне нежитлове приміщення можна пристосувати для постійного проживання. Перешкодою можуть стати відсутність вікон, погана вентиляція, проблеми з конструкціями або порушення вимог пожежної безпеки. Наприклад, вологий підвал без природного освітлення може бути неможливо переобладнати відповідно до житлових норм.

Відмовити у зміні статусу можуть і через юридичні проблеми:

неповний пакет документів або помилки в них;

відсутність необхідних погоджень;

арешт нерухомості чи інші обмеження, які перешкоджають оформленню.

Якщо реконструкція зачіпає спільне майно багатоквартирного будинку, може знадобитися згода співвласників, оформлена відповідно до встановленого порядку. Самовільне перепланування також не дає власнику права автоматично змінити призначення приміщення.

Якщо причиною відмови стали помилки в документах, їх можна виправити та подати заяву повторно. У разі невідповідності технічним вимогам варто з'ясувати, чи можливо усунути недоліки шляхом реконструкції. Якщо ж власник вважає відмову необґрунтованою, він має право оскаржити її в суді.

Нагадаємо, в Україні пропонують безоплатно передавати землю під багатоквартирними будинками у спільну власність мешканців. Однак продати, поділити між власниками квартир або передати такі ділянки в іпотеку буде заборонено.