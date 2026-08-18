Кадастровий номер ще не означає право власності: що перевірити власнику ділянки

Наявність кадастрового номера ще не означає, що право власності на землю належним чином зареєстроване. Щоб перевірити, кому належить ділянка і чи оформлене право на неї, потрібно звірити дані в державних реєстрах.

Як перевірити право власності на земельну ділянку

Перевірити, чи зареєстроване право власності на землю і кому воно належить, можна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Там містяться відомості про власника, частку, документи, на підставі яких виникло право, а також можливі обтяження, пише 24 Канал.

Якщо ділянка має кадастровий номер, за ним можна знайти її в реєстрі та побачити, за ким зареєстроване право власності.

Окремо варто звернутися до Державного земельного кадастру. Він містить інформацію про саму ділянку – її площу, місце розташування, кадастровий номер, цільове призначення та інші характеристики. У кадастрі перевіряють відомості про саму ділянку, а в ДРРП – зареєстровані права на неї.

Якщо запису про власність у сучасному реєстрі немає, це ще не завжди означає, що людина не має прав на землю. Інакше може бути із землею, право на яку оформили до 1 січня 2013 року. Якщо його належно оформили за законодавством, яке діяло на той момент, воно може залишатися чинним і без запису в нинішньому ДРРП.

У такому разі потрібно перевірити дату виникнення права та старі документи на землю, зокрема державний акт, якщо його видавали власнику.

Чи підтверджує кадастровий номер право на землю

Кадастровий номер і право власності – не одне й те саме. Номер є унікальним ідентифікатором земельної ділянки та означає, що її сформували й внесли до кадастру.

Водночас сам кадастровий номер не підтверджує, що конкретна людина є власником цієї землі. Для цього потрібно окремо перевірити запис про право в ДРРП.

Тому під час перевірки ділянки не варто обмежуватися лише кадастровою картою чи самим номером. Для підтвердження права власності потрібно окремо перевірити дані в ДРРП.

Якщо ж кадастрового номера немає, це може ускладнити оформлення ділянки та подальші операції з нею, зокрема продаж, дарування чи передачу в оренду.

Нагадаємо, якщо на ділянці є будинок, власнику також потрібен технічний паспорт. У ньому вказують площу, планування та інші характеристики житла, а сам документ може знадобитися під час продажу, дарування або після перепланування.