Батьки не можуть просто продати квартиру дитини: що для цього потрібно

Продати квартиру чи будинок, який належить дитині, лише за рішенням батьків не можна. Для такої угоди потрібен дозвіл органу опіки, а правила відрізняються залежно від віку дитини.

Як продати житло, яке належить дитині

Якщо дитина є власником або співвласником нерухомості, перед продажем потрібно отримати дозвіл органу опіки та піклування, Міністерство юстиції України.

Без дозволу нотаріус не посвідчить договір. Такий дозвіл потрібен і для інших дій із майном дитини, зокрема для поділу, застави чи оформлення іпотеки.

Для дітей до 14 років угоду укладають батьки або інші законні представники, адже самостійно вони можуть здійснювати лише дрібні побутові правочини. Зазвичай для продажу потрібна згода обох батьків, а якщо договір оформлює один із них, згоду другого посвідчують у нотаріуса.

угоду укладають батьки або інші законні представники, адже самостійно вони можуть здійснювати лише дрібні побутові правочини. Зазвичай для продажу потрібна згода обох батьків, а якщо договір оформлює один із них, згоду другого посвідчують у нотаріуса. Після 14 років дитина вже бере участь в укладенні договору сама, однак згода батьків і дозвіл органу опіки все одно потрібні.

Згода одного з батьків не потрібна, якщо він перебуває в полоні чи заручниках, зник безвісти за особливих обставин, визнаний безвісно відсутнім або його місце проживання невідоме. Згода також може не знадобитися, якщо один із батьків щонайменше пів року живе окремо, не бере участі у вихованні дитини та не утримує її.

Перед наданням дозволу служба у справах дітей перевіряє, чи не погіршить продаж майнові та житлові права дитини. Перевірка триває до 10 робочих днів, а рішення мають ухвалити протягом місяця.

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Коли у продажу житла можуть відмовити

Дозвіл можуть не надати, якщо продаж погіршить майнові права дитини або порушить її законні інтереси. Відмовити також можуть через судовий спір щодо житла, незгоду між батьками або неправдиві відомості в поданих документах.

Відмовити можуть і тоді, коли батьків позбавили батьківських прав, дитину відібрали без такого позбавлення або до суду вже подали відповідний позов. Рішення органу опіки можна оскаржити в суді – як відмову, так і наданий дозвіл.

Нагадаємо, для продажу квартири продавцю потрібно підготувати не лише паспорт і документ про право власності. Залежно від ситуації можуть знадобитися згода другого з подружжя, документи співвласників або дозвіл органу опіки.