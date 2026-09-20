Квартиру можна приватизувати самостійно: які документи для цього потрібні у 2026 році

Приватизувати квартиру можна і під час воєнного стану, а для оформлення не обов'язково звертатися до посередників. Водночас помилки в документах можуть затягнути процедуру.

Чи можна приватизувати квартиру самостійно

У 2026 році українці можуть самостійно оформити у власність житло з державного або комунального фонду, пише 24 Канал.

Для цього потрібно звернутися до органу приватизації за місцем проживання – залежно від громади це може бути ЦНАП або відповідний підрозділ місцевої ради.

Безоплатна приватизація діє в межах установленої норми площі. Якщо квартира більша, за надлишкові квадратні метри може знадобитися доплата. Водночас скористатися правом на безоплатну приватизацію можна лише один раз, тому під час оформлення перевіряють, чи людина вже не використала його раніше.

Окреме питання виникає, якщо втрачено ордер на житло. Спочатку варто звернутися до підприємства, яке обслуговує будинок, або до місцевого архіву – там може зберігатися копія документа чи інформація про його видачу.

Якщо відновити ордер не вдалося, законність заселення можна підтвердити через суд. У деяких випадках орган приватизації також може прийняти інші документи, які підтверджують законне проживання у квартирі.

Які документи потрібні для приватизації

Для початку процедури потрібно подати заяву на приватизацію. До неї додають документи, що посвідчують особу повнолітніх мешканців, та їхні ідентифікаційні коди.

Також знадобляться:

документ про склад сім'ї або перелік зареєстрованих у квартирі осіб;

технічний паспорт на житло;

ордер на житло або договір;

довідка про те, що право на безоплатну приватизацію раніше не використовували.

Якщо у квартирі зареєстровано кількох повнолітніх осіб, потрібна їхня письмова згода на приватизацію. Якщо серед мешканців є діти, під час оформлення також мають врахувати їхні житлові права.

Нагадаємо, навіть багаторічне проживання у державній квартирі не гарантує успішної приватизації. Суд може відмовити у приватизації, якщо позов подали не до того органу, який має право розпоряджатися житлом.