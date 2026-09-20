Можно ли приватизировать квартиру самостоятельно

В 2026 году украинцы смогут самостоятельно оформить в собственность жилье из государственного или коммунального фонда, пишет 24 Канал.

Для этого нужно обратиться в орган приватизации по месту жительства – в зависимости от общины это может быть ЦПАУ или соответствующее подразделение местной Рады.

Бесплатная приватизация действует в пределах установленной нормы площади. Если квартира больше, за избыточные квадратные метры может потребоваться доплата. В то же время воспользоваться правом на бесплатную приватизацию можно только один раз, поэтому при оформлении проверяют, не использовал ли человек это право ранее.

Отдельный вопрос возникает, если утерян ордер на жилье. Сначала стоит обратиться в предприятие, обслуживающее дом, или в местный архив – там может храниться копия документа или информация о его выдаче.

Если восстановить ордер не удалось, законность заселения можно подтвердить через суд. В некоторых случаях орган приватизации также может принять другие документы, подтверждающие законное проживание в квартире.

Какие документы нужны для приватизации

Для начала процедуры необходимо подать заявление на приватизацию. К нему прилагаются документы, удостоверяющие личность совершеннолетних жильцов, и их идентификационные коды.

Также понадобятся:

документ о составе семьи или перечень зарегистрированных в квартире лиц;

технический паспорт на жилье;

ордер на жилье или договор;

справка о том, что право на бесплатную приватизацию ранее не использовалось.

Если в квартире зарегистрировано несколько совершеннолетних лиц, требуется их письменное согласие на приватизацию. Если среди жильцов есть дети, при оформлении также должны быть учтены их жилищные права.

Напомним, что даже многолетнее проживание в государственной квартире не гарантирует успешной приватизации. Суд может отказать в приватизации, если иск подан не в тот орган, который имеет право распоряжаться жильем.