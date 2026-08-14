Почему суд может отказать в приватизации государственной квартиры

Квартира может годами находиться на балансе определенного учреждения, однако балансодержатель и орган, управляющий государственным имуществом, могут быть разными структурами, пишет "Судебно-юридическая газета".

Это стало ключевым моментом в деле № 442/675/25. Квартира, в которой семья проживала с 1983 года, находилась на балансе Меденицкого аграрно-технического профессионального колледжа. Само жилье было государственной собственностью, а управляло им Министерство образования и науки.

Колледж не возражал против приватизации, однако не имел полномочий самостоятельно ее согласовать. Семья обратилась в суд с иском к учебному заведению. Суд первой инстанции встал на сторону жильцов и признал право на приватизацию.

После обжалования апелляционный суд отказал в иске, а Верховный Суд согласился с таким решением. Решающим фактором стало то, что МОН, которое обладало полномочиями в отношении государственного имущества, не было привлечено к делу в качестве ответчика.

При этом сам отказ не означал, что семья вообще не имеет права приватизировать квартиру. Проблема возникла из-за того, к кому именно был подан иск.

Что нужно выяснить перед обращением в суд

Перед обращением в суд важно проверить не только документы на жилье или основания для приватизации. Сначала нужно установить, кому принадлежит квартира и кто имеет право распоряжаться ею.

Отдельно стоит выяснить, какое учреждение лишь ведет жилье на балансе. Если квартира государственная, решение по ней может зависеть от другого органа, имеющего право распоряжаться этим имуществом.

Напомним, сама по себе регистрация в государственном жилье не гарантирует права на его приватизацию. В приватизации могут отказать, в частности, если не все зарегистрированные жильцы дали согласие, человек уже воспользовался правом на бесплатную приватизацию или жилье имеет служебный статус либо находится в аварийном доме.