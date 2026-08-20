Продаж житла під час падіння попиту: що зробити, щоб швидше знайти покупця

Продати нерухомість у період, коли пропозиція значно перевищує попит, стає справжнім викликом для багатьох власників. Правильна стратегія може допомогти привернути увагу й швидше знайти покупця.

Як швидко знайти покупця та не втратити вигоду

Битанські експерти з нерухомості поділилися порадами для тих, хто намагається продати житло в умовах ринку покупця. Продавцям доводиться бути гнучкішими, адже пошук покупця тепер займає більше часу, пише видання Dailymail.

Засновник сервісу Move iQ Філ Спенсер радить насамперед відмовитися від емоційної оцінки житла та проаналізувати пропозиції конкурентів. Завищена ціна на старті може скоротити кількість переглядів і затягнути продаж, через що згодом вартість доведеться знижувати. Експерти радять виставляти об'єкт трохи дешевше за схожі пропозиції, щоб привернути більше уваги покупців.

Крім того, вибір рієлтора не повинен базуватися лише на найнижчій комісії чи найвищій оцінці вартості вашого житла. Потрібно шукати активного фахівця з реальним планом дій. Усі потенційні покупці зараз легко перевіряють історію продажів через інтернет, тому штучне націнювання без реальних покращень об'єкта одразу викликає недовіру.

Зниження цін на ринку може бути вигідним для тих, хто планує переїхати у просторіше житло. Наприклад, якщо квартира вартістю 500 тисяч фунтів подешевшає на 10%, власник втратить 50 тисяч, але будинок за 1 мільйон фунтів за такого ж падіння ціни коштуватиме вже на 100 тисяч менше.

Як підготувати житло до показу

Керівник агентства RiverHomes Ніколас Остін радить подбати про чистоту, прибрати особисті речі та позбутися неприємних запахів. Також краще завершити дрібний ремонт, адже через високу вартість матеріалів і робіт покупці частіше уникають об'єктів, які потребують додаткових вкладень. За словами експерта, багато покупців формують перше враження вже протягом перших 10 хвилин огляду.

Що ще може пришвидшити продаж

Засновник Barker Stone Саймон Стоун радить також звернути увагу на енергоефективність житла та заздалегідь підготувати документи, необхідні для продажу. Це може спростити оформлення, якщо покупець захоче швидко вийти на угоду. Перевагою також буде покупець, якому не потрібно спочатку продавати власне житло, щоб завершити угоду.

Нагадаємо, перепланування квартири може ускладнити її продаж, якщо зміни не оформлені належним чином. Перед угодою власнику варто перевірити, чи відповідають документи фактичному стану житла та чи не потрібно узаконити проведені роботи.