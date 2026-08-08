Чи можна продати квартиру з переплануванням

Квартиру з переплануванням продати можна, але важливо, які саме зміни зробили у помешканні та чи внесли їх до технічної документації, пише АН "PerfectTeam".

До перепланування належать встановлення або знесення внутрішніх перегородок, перенесення дверних прорізів, об'єднання кухні з вітальнею, поділ чи об'єднання санвузла, а також зміна конфігурації кімнат або допоміжних приміщень.

Якщо ремонт не зачіпав несучі конструкції, інженерні мережі та інші важливі елементи будинку, зазвичай достатньо провести технічну інвентаризацію. Після цього власник може отримати новий техпаспорт, у якому буде відображене актуальне планування квартири.

Складніше, якщо під час робіт втручалися в несучі стіни, інженерні комунікації, вентиляцію або інші конструктивні елементи будинку. Додаткового оформлення можуть потребувати і зміни балкона чи лоджії, якщо вони зачіпають конструкції. У такому разі перед продажем квартири перепланування потрібно узаконити.

Чим загрожує неузаконене перепланування

Невідповідність фактичного планування техпаспорту не завжди автоматично блокує продаж квартири, однак може ускладнити угоду. Нотаріус може рекомендувати спочатку оновити документи, щоб вони відповідали фактичному стану квартири.

Проблеми можуть виникнути і тоді, коли покупець планує придбати квартиру в іпотеку. Банк перевіряє характеристики нерухомості та документи на неї, тому невідповідність планування може стати причиною відмови у кредитуванні.

Для продавця неоформлені зміни можуть означати затримку угоди, додаткові витрати на документи, необхідність знизити ціну або навіть відмову покупця від квартири. Часто покупець погоджується на таке житло лише за умови суттєвої знижки.

Ризики є і для самого покупця. Якщо він придбає квартиру з неузаконеним переплануванням, оформлювати зміни та оплачувати пов'язані з цим процедури може довестися вже після купівлі.

Якщо ж власник самовільно втручався у конструктивні елементи будинку, наслідки можуть бути серйознішими. Можливі штрафи, а в окремих випадках – вимога повернути квартиру до попереднього стану.

Нагадаємо, перед купівлею квартири варто перевірити техпаспорт, витяг із Державного реєстру речових прав і документи, що підтверджують право власності продавця. Також потрібно з'ясувати, чи немає на житлі арешту, іпотеки, судових спорів, боргів або інших співвласників.