Можно ли продать квартиру с перепланировкой

Квартиру с перепланировкой продать можно, но важно, какие именно изменения были сделаны в помещении и внесены ли они в техническую документацию, пишет АН "PerfectTeam".

К перепланировке относятся установка или снос внутренних перегородок, перенос дверных проемов, объединение кухни с гостиной, разделение или объединение санузла, а также изменение конфигурации комнат или вспомогательных помещений.

Если ремонт не затронул несущие конструкции, инженерные сети и другие важные элементы дома, обычно достаточно провести техническую инвентаризацию. После этого владелец может получить новый техпаспорт, в котором будет отражена актуальная планировка квартиры.

Сложнее, если в ходе работ были затронуты несущие стены, инженерные коммуникации, вентиляция или другие конструктивные элементы дома. Дополнительного оформления могут потребовать и изменения балкона или лоджии, если они затрагивают конструкции. В таком случае перед продажей квартиры перепланировку нужно узаконить.

Почему неузаконенная перепланировка грозит

Несоответствие фактической планировки техпаспорту не всегда автоматически блокирует продажу квартиры, однако может осложнить сделку. Нотариус может порекомендовать сначала обновить документы, чтобы они соответствовали фактическому состоянию квартиры.

Проблемы могут возникнуть и в том случае, если покупатель планирует приобрести квартиру в ипотеку. Банк проверяет характеристики недвижимости и документы на нее, поэтому несоответствие планировки может стать причиной отказа в кредитовании.

Для продавца неоформленные изменения могут означать задержку сделки, дополнительные расходы на документы, необходимость снизить цену или даже отказ покупателя от квартиры. Часто покупатель соглашается на такое жилье только при условии существенной скидки.

Риски есть и для самого покупателя. Если он приобретет квартиру с неузаконенной перепланировкой, оформлять изменения и оплачивать связанные с этим процедуры может придется уже после покупки.

Если же владелец самовольно вмешивался в конструктивные элементы дома, последствия могут быть более серьезными. Возможны штрафы, а в отдельных случаях – требование вернуть квартиру в прежнее состояние.

Напомним, перед покупкой квартиры стоит проверить техпаспорт , выписку из Государственного реестра вещных прав и документы, подтверждающие право собственности продавца. Также нужно выяснить, нет ли на жилье ареста, ипотеки, судебных споров, долгов или других совладельцев.