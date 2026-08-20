Как быстро найти покупателя и не потерять прибыль

Британские эксперты по недвижимости поделились советами для тех, кто пытается продать жилье в условиях рынка покупателя. Продавцам приходится быть более гибкими, ведь поиск покупателя теперь занимает больше времени, пишет издание Dailymail.

Основатель сервиса Move iQ Фил Спенсер советует в первую очередь отказаться от эмоциональной оценки жилья и проанализировать предложения конкурентов. Завышенная цена на старте может сократить количество просмотров и затянуть продажу, из-за чего впоследствии стоимость придется снижать. Эксперты советуют выставлять объект немного дешевле, чем аналогичные предложения, чтобы привлечь больше внимания покупателей.

Кроме того, выбор риэлтора не должен основываться только на самой низкой комиссии или самой высокой оценке стоимости вашего жилья. Нужно искать активного специалиста с реальным планом действий. Все потенциальные покупатели сейчас легко проверяют историю продаж через интернет, поэтому искусственное завышение цены без реальных улучшений объекта сразу вызывает недоверие.

Снижение цен на рынке может быть выгодным для тех, кто планирует переехать в более просторное жилье. Например, если квартира стоимостью 500 тысяч фунтов подешевеет на 10%, владелец потеряет 50 тысяч, но дом за 1 миллион фунтов при таком же падении цены будет стоить уже на 100 тысяч меньше.

Как подготовить жилье к показу

Руководитель агентства RiverHomes Николас Остин советует позаботиться о чистоте, убрать личные вещи и избавиться от неприятных запахов. Также лучше завершить мелкий ремонт, ведь из-за высокой стоимости материалов и работ покупатели чаще избегают объектов, требующих дополнительных вложений. По словам эксперта, у многих покупателей первое впечатление складывается уже в течение первых 10 минут осмотра.

Что еще может ускорить продажу

Основатель Barker Stone Саймон Стоун советует также обратить внимание на энергоэффективность жилья и заранее подготовить документы, необходимые для продажи. Это может упростить оформление, если покупатель захочет быстро заключить сделку. Преимуществом также будет покупатель, которому не нужно сначала продавать собственное жилье, чтобы завершить сделку.

Напомним, перепланировка квартиры может затруднить ее продажу, если изменения не оформлены надлежащим образом. Перед сделкой владельцу стоит проверить, соответствуют ли документы фактическому состоянию жилья и не требуется ли узаконить проведенные работы.