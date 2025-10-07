У 2026 році компанія Safe представить проєкт мережі підземних бункерів, які поєднують у собі важливі критерії на випадок ядерної війни чи кінця світу. Перший комплекс у Вірджинії коштуватиме 300 мільйонів доларів.

Що саме буде розміщено у бункерах та для кого передбачений цей проєкт, розповідає 24 Канал, із посиланням на Forbes.

Читають також Бункери для українців: скільки коштують та що всередині

Що передбачає мережа підземних бункерів?

Проєкт під назвою Aerie – це підземний комплекс бункерів, який буде виконувати функцію укріпленого сховища. В бункері планують зробити басейн, медичний комплекс та місця для харчування.

Площа приміщень буде різною: від апартаментів протяжністю 186 метрів квадратних до величезних багаторівневих пентхаусів площею понад 1858 метрів квадратних.

Кількість підземних поверхів залежить від географічних умов. Кожне сховище матиме мінімум два. Натомість більшість укриттів передбачають понад 20 підземних поверхів, здатних розмістити близько 200 апартаментів.

Такі бункери передбачені для заможних людей. У разі чогось жахливого, вони можуть скористатися одним зі сховищ у місті, де знаходяться.

Зазначимо, що компанія планує створити мережу розкішних бункерів у 50 містах США та близько 1000 філій по всьому світу.

Як виглядатимуть підземні бункери?

Дизайн Aerie включає підземні приміщення з інтерактивними стінами, стелями та освітленням, які можуть імітувати панорамний вид, створюючи ілюзію перебування на вершині скелі.

Власники такого об’єкта матимуть можливість налаштувати свої бункери під власні потреби.

Сховища мають багаторівневу біометричну систему ідентифікації та стратегічні системи безпеки, що забезпечують високий рівень захисту.

Наприклад, різні світові катастрофи, можуть призвести до колапсу енергосистем і громадянських заворушень за лічені години. Тому ми створюємо бункери на випадок кінця світу. В цих сховищах майбутнє може бути непевним, але безпека ніколи не буде під загрозою,

– зазначає засновник і президент компанії Safe Аль Корбі.

Які переваги в медицині очікують на власника бункера?

Оснащені найсучаснішою технологією штучного інтелекту медичні кабінети під назвою MediShield, підтримують безперервний моніторинг за здоров’ям пацієнтів. У підземних бункерах є можливість отримати невідкладну допомогу та лікування.

У підземеллі буде розміщена гіпербарична камера, яка забезпечує інтенсивне насичення тканин організму киснем, що може бути корисним для загоєння ран, боротьби з інфекціями чи зменшення стресу.

Також можна відвідати кімнату для купання в льоду. Така процедура допоможе знизити рівень стресу та покращити роботу мозку.

До оздоровчих закладів входитиме масажний кабінет. За допомогою роботів проводитимуть різні процедури для відновлення організму.

Багаті люди зацікавлені в пропозиціях щодо оздоровлення та довголіття навіть у своїх бункерах. Aerie забезпечить цілодобовий зв'язок зі спеціалістами, використовуючи передову медицину та штучний інтелект,

– розповідає директор з медичної готовності для безпеки Наомі Корбі.

Що відомо про покупки схожих бункерів?