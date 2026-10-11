Власник житла проти: чи можна виписатися з квартири без його згоди

Виписатися з квартири можна навіть без дозволу її власника. Для цього достатньо самостійно подати заяву, однак спосіб оформлення залежить від кількох умов.

Чи можна виписатися з квартири без згоди власника

Згідно з постановою Кабміну № 648, людина може самостійно знятися з реєстрації місця проживання без згоди власника квартири. Для цього достатньо подати заяву від свого імені або через уповноваженого представника, пише 24 Канал.

Заява власника житла є окремою підставою для зняття мешканця з реєстрації. Якщо ж людина вирішила виписатися добровільно, дозвіл власника не потрібен. Йому також не потрібно особисто бути присутнім під час оформлення документів.

Подати заяву можна самостійно або доручити це представнику. У другому випадку він повинен мати документи, які підтверджують його особу та повноваження. Виписатися з квартири можна навіть під час перебування за кордоном, зокрема через електронну послугу, якщо людина відповідає встановленим умовам.

Як виписатися з квартири без власника

Знятися з реєстрації можна через ЦНАП або портал "Дія", якщо онлайн-послуга доступна. Для звернення до ЦНАПу потрібно подати заяву, паспорт, підтвердження сплати адміністративного збору та, у передбачених випадках, військово-обліковий документ.

Для оформлення через "Дію" необхідно авторизуватися на порталі, перевірити особисті дані, заповнити заяву, сплатити адміністративний збір і підписати документ електронним підписом.

Зверніть увагу! Скористатися цією послугою можуть повнолітні невійськовозобов'язані особи, які мають РНОКПП. Водночас онлайн-зняття з реєстрації недоступне для населених пунктів на територіях бойових дій або тимчасової окупації.

У 2026 році адміністративний збір за зняття з реєстрації становить 49,92 гривні. Зазвичай заяву розглядають протягом одного робочого дня, хоча під час воєнного стану строк може бути довшим. Після завершення процедури людина може отримати витяг про місце проживання, який підтверджує зміну реєстраційних даних.

Нагадаємо, якщо людина переїхала, вона повинна зареєструвати нове місце проживання протягом 30 календарних днів, інакше це вважається адміністративним порушенням з можливим штрафом. При цьому окремо виписуватися зі старої квартири необов'язково.