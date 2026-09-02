Заблокувати переоформлення квартири можна за день: як це зробити власнику

Власник квартири чи будинку може сам тимчасово заблокувати будь-які реєстраційні дії зі своєю нерухомістю. Це допоможе зупинити незаконне переоформлення майна, однак без рішення суду обмеження діятиме недовго.

Як власнику заборонити реєстраційні дії з нерухомістю

Власник може подати заяву про заборону вчинення реєстраційних дій щодо свого майна. Державний реєстратор внесе її до реєстру речових прав, після чого операції, пов'язані з переоформленням нерухомості, зупинять, зазначено у Дії.

Звернутися можна до державного реєстратора при районній державній адміністрації чи виконавчому органі місцевої ради, а також до нотаріуса. Подати заяву дозволено особисто або через представника, який має підтвердити свої повноваження.

Послуга безоплатна, а строк її надання становить один календарний день. Заборона охоплює реєстрацію прав, обтяжень, змін та інші реєстраційні дії щодо об'єкта.

Заяву не приймуть, якщо реєстратор не зможе встановити особу заявника або підтвердити, що нерухомість належить йому. Відмовлять і тоді, коли після завершення або відкликання попередньої заборони ще не минуло п'ять календарних днів.

Цей механізм не варто плутати з нотаріальною забороною відчуження. Її застосовують окремо та лише у випадках, передбачених законом, зокрема під час оформлення іпотеки, договору довічного утримання або спадкового договору.

Скільки діє заборона без рішення суду

Заява власника зупиняє реєстраційні дії не більше ніж на 15 календарних днів. Якщо протягом цього строку до реєстру не надійде судове рішення про заборону таких дій, яке набрало законної сили, державний реєстратор відновить їх проведення. Тобто самого звернення до суду для збереження обмеження недостатньо.

Раніше подану заяву власник може відкликати. Повторно заборонити реєстраційні дії щодо того самого об'єкта дозволено через п'ять календарних днів після завершення попереднього обмеження або його відкликання.

Нагадаємо, перед купівлею квартири варто перевірити у Державному реєстрі речових прав, чи немає застави, арешту або іншого обтяження. Електронна довідка також покаже власника житла, інших співвласників і підставу встановленого обмеження.