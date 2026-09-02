Как владельцу запретить регистрационные действия в отношении недвижимости

Владелец может подать заявление о запрете совершения регистрационных действий в отношении своего имущества. Государственный регистратор внесет его в реестр вещных прав, после чего операции, связанные с переоформлением недвижимости, будут приостановлены, как указано в "Дії".

Обратиться можно к государственному регистратору при районной государственной администрации или в исполнительный орган местного совета, а также к нотариусу. Подать заявление можно лично или через представителя, который должен подтвердить свои полномочия.

Услуга бесплатна, а срок ее оказания составляет один календарный день. Запрет распространяется на регистрацию прав, обременений, изменений и другие регистрационные действия в отношении объекта.

Заявление не примут, если регистратор не сможет установить личность заявителя или подтвердить, что недвижимость принадлежит ему. Откажут и в том случае, если после завершения или отзыва предыдущего запрета еще не прошло пять календарных дней.

Этот механизм не следует путать с нотариальным запретом на отчуждение. Его применяют отдельно и только в случаях, предусмотренных законом, в частности при оформлении ипотеки, договора пожизненного содержания или наследственного договора.

Как долго действует запрет без решения суда

Заявление собственника приостанавливает регистрационные действия не более чем на 15 календарных дней. Если в течение этого срока в реестр не поступит вступившее в законную силу судебное решение о запрете таких действий, государственный регистратор возобновит их проведение. То есть одного обращения в суд для сохранения ограничения недостаточно.

Ранее поданное заявление собственник может отозвать. Повторно запретить регистрационные действия в отношении того же объекта разрешается через пять календарных дней после окончания предыдущего ограничения или его отзыва.

Напомним, перед покупкой квартиры стоит проверить в Государственном реестре вещных прав, нет ли залога, ареста или иного обременения. Электронная справка также покажет владельца жилья, других совладельцев и основание установленного ограничения.