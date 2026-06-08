Автономність та відновлення: на що будівельні компанії беруть кредити у 2026 році

У 2026 році будівельні компанії дедалі частіше залучають кредити для розвитку бізнесу та реалізації нових проєктів. Найбільший попит мають позики на придбання техніки, оновлення обладнання та забезпечення енергетичної автономності.

На що будівельні компанії беруть кредити у 2026 році?

Як розповіла директорка департаменту малого та середнього бізнесу "Глобус банку" Оксана Шульга у коментарі для 24 Каналу, кредитування будівельної галузі нині значною мірою пов'язане з потребами відновлення України.

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Кредитні кошти залучають не лише для житлового будівництва, а й для відновлення інфраструктури, освітніх і медичних закладів, комерційних та виробничих об'єктів.

Водночас змінюються й вимоги до самих проєктів. Будівельні компанії дедалі частіше використовують енергоефективні матеріали, автономні джерела живлення та системи накопичення енергії, які допомагають забезпечити стабільнішу роботу об'єктів в умовах енергетичних ризиків.

Оксана Шульга Директорка департаменту малого та середнього бізнесу "Глобус банку" Будівельна галузь сьогодні має подвійне завдання: відновлювати країну і водночас підвищувати якість та стійкість нових об'єктів. Тому кредитування дедалі частіше спрямовується не просто на виконання підрядних будівельних робіт, а на придбання сучасної техніки, енергоефективного обладнання та впровадження рішень, які забезпечують автономність майбутніх житлових та інфраструктурних об'єктів.

Для малих і середніх будівельних компаній та субпідрядників одним із найпопулярніших джерел фінансування залишається державна програма "Доступні кредити 5-7-9%".

За словами фахівчині, на неї припадає майже 34% усіх кредитних угод у галузі та понад 31% загального обсягу фінансування. Також компанії користуються й партнерськими програмами банків, виробників техніки та грантовими ініціативами місцевої влади, які допомагають залучати кошти на розвиток бізнесу.

Чому спецтехніка стала головним напрямом кредитування?

Найбільший попит серед будівельних компаній нині має фінансування, пов'язане з придбанням і оновленням техніки. За даними Оксани Шульги, на такі кредити припадає понад 42% усіх кредитних угод у галузі та майже третина загального обсягу виданих коштів.

Будівельний бізнес залучає кредити та лізинг насамперед для закупівлі транспорту й спеціалізованої техніки. Наприклад, вантажівки, тягачі, екскаватори, навантажувачі, бетонозмішувачі, автокрани та інше обладнання, без якого неможливо виконувати значну частину будівельних робіт.

За словами банкірки, інтерес до оновлення технічного парку напряму пов'язаний із потребами бізнесу.

У будівельному бізнесі техніка є основою операційної спроможності компанії. Новий екскаватор, кран, бетонозмішувач чи вантажний автомобіль дає змогу швидше виконувати роботи, зменшувати залежність від орендованого обладнання та впевненіше планувати участь у нових проєктах,

– пояснює Оксана Шульга.

Чому автономність стала новим пріоритетом для забудовників?

Разом із технікою та обладнанням будівельні компанії дедалі частіше інвестують у рішення, які допомагають працювати навіть під час перебоїв з електроенергією. Для цього залучають кошти на дизельні генератори, сонячні електростанції, системи накопичення енергії, інвертори та інше обладнання для автономного живлення.

Сьогодні від нового будинку, офісу, школи чи виробничого приміщення вимагають не лише якісного будівництва. Важливо, чи зможе такий об'єкт працювати в умовах нестабільного енергопостачання. Саме тому автономність та енергоефективність поступово переходять із категорії бажаних переваг до базових вимог сучасного будівництва,

– зазначила Оксана Шульга.

Попит на такі рішення зростає в житловому, комерційному, виробничому та соціальному будівництві. Наявність автономного живлення й енергоощадних технологій дедалі частіше впливає на вибір майбутнього об'єкта як для покупців житла, так і для бізнесу та громад.

Цю тенденцію враховують і банки. За словами експертки, проєкти з сучасними енергетичними рішеннями вважаються більш стійкими до ризиків, а також мають кращі перспективи для подальшої експлуатації.

Як війна змінила підходи банків до фінансування проєктів?

Війна змусила банки уважніше підходити до оцінки будівельних проєктів. Якщо раніше ключову роль відігравали фінансові показники компанії, то тепер під час розгляду заявки враховують значно більше факторів. Зокрема, йдеться про розташування об'єкта, ризики його пошкодження, готовність дозвільної документації та реалістичність заявлених строків будівництва.

За словами Оксани Шульги, через безпекові ризики більше можливостей для залучення кредитів мають проєкти у центральних і західних областях України. Ці регіони банки вважають менш вразливими до можливих руйнувань.

Суворішими стали й вимоги до житлових комплексів. Банки перевіряють, наскільки прозорою є структура власності девелопера, чи належно оформлені документи на земельну ділянку та чи має компанія достатньо ресурсів для завершення будівництва. Важливими залишаються також якість проєкту, відповідність заявленим характеристикам і строки виконання робіт.

Оксана Шульга Директорка департаменту малого та середнього бізнесу "Глобус банку" Банки беруть на себе вагому частину фінансових та репутаційних ризиків, тому питання акредитації можна вважати певною гарантією не лише для субпідрядних організацій, а загалом для потенційних покупців. Розуміємо, що дуже часто репутація окремого проєкту може суттєво вплинути на ставлення громадян до первинного ринку житла загалом.

Які кредитні умови сьогодні обирають забудовники?

За словами Оксани Шульги, малий і середній бізнес найчастіше оформлює кредити на 3 – 5 мільйонів гривень для придбання спеціалізованої техніки та обладнання. Натомість великі підприємства частіше залучають фінансування для поповнення обігових коштів, а сума таких позик може сягати 30 мільйонів гривень.

Серед найпоширеніших умов кредитування у будівельній галузі:

до 1 – 3 років для поповнення обігових коштів;

до 3 – 5 років для придбання техніки та обладнання через кредити або лізинг;

власний внесок компанії на рівні 20 – 40% вартості предмета фінансування.

Як зазначає експертка, під час оформлення кредиту важливо враховувати, на які потреби залучають кошти. Від цього залежить не лише сума фінансування, а й оптимальний термін його погашення.

Що варто перевірити перед оформленням кредиту?

Перед зверненням до банку будівельним компаніям варто насамперед впорядкувати фінансові та юридичні документи. За словами Оксани Шульги, банки охочіше працюють із бізнесом, який має зрозумілу фінансову звітність, прогнозовані грошові надходження та належно оформлену документацію.

Для компаній, які спеціалізуються на будівництві житла, особливо важливо мати повний і юридично чистий пакет дозвільної документації: без цього пройти банківську акредитацію неможливо,

– пояснила банкірка.

Також компаніям радять порівняти доступні варіанти фінансування. Крім стандартних кредитів, можна скористатися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", програмами для енергоефективних проєктів або партнерськими пропозиціями банків і постачальників техніки.

Як зазначає експертка, у деяких випадках спеціалізовані програми можуть бути на 3 – 7 відсоткових пунктів вигіднішими за класичні кредити. Це дає змогу зменшити витрати на обслуговування позики та спрямувати більше коштів на розвиток компанії.

Що тепер забудовники будують замість багатоповерхівок?

В Україні змінився формат житлового будівництва – забудовники дедалі частіше роблять ставку на приватні будинки замість великих багатоповерхових комплексів.

Після 2022 року покупці дедалі частіше звертають увагу на житло з меншою щільністю забудови. Попит зріс на приватні будинки, котеджі, дуплекси та таунхауси, де легше організувати автономний побут під час тривалих відключень світла чи обстрілів.