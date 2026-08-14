Хату біля Києва можна не знайти на сайтах: де шукати вигідні варіанти

Недорога хата неподалік Києва може так і не з'явитися серед сотень оголошень на популярних майданчиках. Частину вдалих варіантів знаходять зовсім інакше – через місцевих та знайомих.

Як знайти недорогу хату біля Києва без посередників

Блогерка Міла Геналюк розповіла, як разом із чоловіком знайшла хату всього за 16 кілометрів від Києва. За її словами, їм частково пощастило натрапити на вдалий варіант. Оголошення про продаж пробуло на сайті близько 40 хвилин, після чого пара внесла завдаток.

Міла звернула увагу на особливість пошуку недорогих будинків у селах. За її спостереженнями, такі хати нерідко взагалі не потрапляють на великі сайти з нерухомістю. Власники можуть продавати їх через знайомих або серед місцевих, тому частина пропозицій залишається непомітною для тих, хто шукає житло лише онлайн.

Саме тому блогерка радить не обмежуватися переглядом оголошень у телефоні. Якщо є конкретні села або напрямок, який цікавить, варто приїхати туди особисто, розпитати місцевих і придивитися до будинків, які можуть продавати без оголошень.

Нагадаємо, раніше 24 Канал розповідав, що українка Уляна купила стару хату 1950-х років у селі за тисячу доларів. Будинок був занедбаним і потребував серйозного ремонту, однак власниця поступово перетворила його на затишне житло, частину робіт виконавши самостійно.