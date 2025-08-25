Нейтральний інтер'єр – це вічна класика. Світлі, повітряні кольори надають простору тепла й затишку. Однак саме візерунки й текстури рятують такі кімнати від відчуття одноманітності.

Прикладом є вітальня Наомі Воттс: у кремовому просторі приємним акцентом виступають синьо-білі смугасті подушки та плед. Вони навіюють французький стиль, який, за словами дизайнерів, нині на піку популярності, передає 24 Канал із посиланням The Homes and gardens.

Дивіться також Золото прямо на вулиці: дизайнери у захваті від розкішної лаунж-зони Дженніфер Еністон

Як "оживити" нейтральну вітальню?

Смужки забезпечують ідеальний баланс між сміливістю та універсальністю. Чіткі графічні лінії додають простору потужного візуального ефекту і виразності.

Смуги органічно вписуються в різноманітні естетики – від сучасного фермерського стилю до стриманої розкоші.

Французький стиль надає перевагу принтам і візерункам, зокрема бретонській смужці – позачасовому й постійному фавориту. Трішки візерунку справді може оживити простір. Смужки чудово виглядають як на великих елементах меблів, наприклад узголів'ї ліжка, створюючи акцент у кімнаті, так і на текстилі – подушках чи шторах, додаючи індивідуальності та цікавості.

Як Наомі Воттс оформила вітальню: дивіться фото