Українці частіше шукають житло у безпечніших регіонах: які квартири обирають

Українці дедалі частіше розглядають купівлю житла у відносно безпечніших регіонах. У пріоритеті – квартири, які не потребують довгого очікування, складного ремонту та непередбачуваних витрат.

Яке житло шукають українці, які розглядають переїзд

Від початку літа помітно зріс інтерес до купівлі житла у відносно безпечніших регіонах серед мешканців Києва та Київської області, Дніпра, Харкова і Запоріжжя. За оцінкою експертки Маріанни Бігунець, на потенційних релокантів зараз припадає близько 30 – 40% звернень, а понад половина з них – мешканці Києва та області.

У червні – липні близько 65% таких покупців цікавилися квартирами площею від 50 до 80 квадратних метрів із можливістю розтермінування щонайменше на два роки.

Близько 80% людей, які розглядають переїзд, планують спершу продати наявну квартиру, приватний будинок або земельну ділянку. Майже дві третини готові скористатися розтермінуванням і сплатити перший внесок у розмірі від 30% до 50% вартості житла.

Покупці заздалегідь оцінюють, скільки можуть отримати від продажу майна, яким буде перший внесок і подальші щомісячні платежі.

На що звертають увагу покупці під час вибору житла

Одним із перших критеріїв залишається безпекова ситуація. Саме тому інтерес зберігається до західних областей, які також приваблюють близькістю до кордону та транспортною доступністю.

Квартиру можуть розглядати як основне житло, місце для тимчасового переїзду або резервний варіант. Водночас покупці уважніше оцінюють і характеристики новобудови – готовність об'єкта, інфраструктуру, паркінг, закриту територію, укриття чи безпечні простори, а також автономні та енергоефективні рішення.

Дедалі важливішою стає і прогнозованість витрат. Покупці враховують не лише ціну квартири, а й майбутній ремонт, енергоспоживання, утримання будинку, строки завершення будівництва та можливу дату заселення.

Тому покупці частіше придивляються до квартир із готовим оздобленням, які дозволяють швидше переїхати й точніше розрахувати загальний бюджет.

Нагадаємо, у найближчі місяці на попит впливатимуть валютні коливання. За базовим сценарієм аналітиків компанії, у другій половині року гривня може послабитись на 3 – 4%. Такі зміни здатні вплинути не лише на поведінку покупців, а й на ціни в окремих житлових комплексах.