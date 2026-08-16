Один чи два поверхи: який будинок дешевше збудувати у 2026 році

Вибір між одно– та двоповерховим будинком впливає не лише на планування, а й на весь кошторис будівництва. Різниця у витратах виникає вже на основних етапах – від фундаменту й даху до перекриття та комунікацій.

Як поверховість впливає на вартість будівництва

Одноповерховий будинок займає більшу площу на ділянці, тому для нього потрібні більші фундамент і покрівля. Це збільшує витрати на бетон, арматуру, гідроізоляцію, земляні роботи та матеріали для даху, пише 24 Канал.

У двоповерховому будинку загальна площа розподіляється між двома рівнями. Наприклад, для житла на 120 квадратних метрів пляма забудови може бути майже вдвічі меншою, хоча точне співвідношення залежить від проєкту.

Менший фундамент при цьому не означає, що його вартість скоротиться так само сильно. Конструкція має витримувати навантаження двох поверхів, тому основу інколи доводиться посилювати. На ціну також впливають ґрунт, рельєф, рівень ґрунтових вод і матеріал стін.

У 2026 році коробка приватного будинку орієнтовно коштує близько 395 доларів за квадратний метр. Фактична сума може помітно відрізнятися залежно від регіону та самого проєкту.

Який будинок дешевший на етапі зведення коробки

Помітна різниця у вартості виникає вже на етапі зведення коробки. За однакової загальної площі коробка двоповерхового будинку може коштувати приблизно на 15 – 25% дешевше передусім завдяки меншій площі фундаменту та покрівлі.

Фундамент може забирати близько 10 – 15% бюджету будівництва, а дах – ще приблизно 8 – 12%. Тому скорочення їхньої площі справді відчутно впливає на кошторис.

Водночас другий поверх додає витрати, яких немає в одноповерховому будинку. Потрібне міжповерхове перекриття, сходи та огородження, а несучі конструкції мають бути розраховані на більше навантаження. На стіни та перекриття може припадати близько 18 – 25% бюджету.

Коробка загалом може становити приблизно 40 – 50% усіх витрат на будівництво. Тому економія у 15 – 25% на цьому етапі не означає такої самої різниці у вартості вже готового житла.

Як кількість поверхів впливає на вартість комунікацій

В одноповерховому будинку воду, каналізацію, опалення та електрику простіше розвести в межах одного рівня. У двоповерховому збільшується довжина труб і кабелів, а частину мереж доводиться прокладати між поверхами.

Більше робіт потребує розведення опалення, водопостачання та каналізації. Якщо санвузли є на обох поверхах, додаються нові точки підключення. Дорожчою може бути й система вентиляції.

Через це комунікації у двоповерховому будинку зазвичай обходяться дорожче, хоча різниця може становити лише кілька відсотків загального бюджету. Загалом на інженерні мережі у 2026 році може припадати близько 12 – 18% витрат на будівництво.

Нагадаємо, матеріал для будівництва будинку впливає не лише на його вартість, а й на тепло, довговічність та подальші витрати. Для приватних будинків найчастіше розглядають цеглу, газоблок, керамічні блоки й дерево, але універсально кращого варіанта немає – вибір залежить від бюджету, проєкту та умов будівництва.