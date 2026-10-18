Не лише білий: які 5 кольорів стін візуально збільшують маленьку кімнату

Маленька кімната може здаватися просторішою навіть без перепланування чи заміни меблів. Для цього достатньо правильно підібрати колір стін, адже деякі відтінки здатні візуально змінити сприйняття простору.

Які кольори стін візуально збільшують маленьку кімнату

Світлі нейтральні та пастельні кольори добре відбивають світло, тому приміщення здається просторішим. Як пояснюють у Benjamin Moore, для такого ефекту необов'язково фарбувати стіни в білий колір.

Є й інші відтінки, які підходять для невеликих кімнат:

Молочний білий – добре відбиває світло, робить кімнату світлішою та поєднується з меблями різних кольорів.

– добре відбиває світло, робить кімнату світлішою та поєднується з меблями різних кольорів. Світлий бежевий – додає затишку, не перевантажуючи простір.

– додає затишку, не перевантажуючи простір. Світлий сіро-бежевий – нейтральний відтінок, який добре поєднується з дерев'яними меблями та підлогою.

– нейтральний відтінок, який добре поєднується з дерев'яними меблями та підлогою. Пастельний блакитний – створює відчуття глибини, завдяки чому стіни можуть здаватися віддаленішими.

– створює відчуття глибини, завдяки чому стіни можуть здаватися віддаленішими. Світлий жовтувато-кремовий – додає тепла та підходить для кімнат, у які потрапляє мало сонячного світла.

Однак те, як виглядатиме обраний колір, залежить від освітлення. Наприклад, у кімнаті з великими вікнами той самий відтінок може здаватися світлішим, ніж у приміщенні, куди потрапляє мало сонця. Значення також мають колір підлоги та меблів.

На що звернути увагу під час вибору кольору стін

Якщо стеля низька, її краще пофарбувати у світлий колір, щоб кімната здавалася вищою. Стіни та стелю також можна зробити близькими за тоном. Тоді перехід між ними буде менш помітним, тоді як сильний контраст, навпаки, підкреслить межі приміщення.

Одну зі стін можна пофарбувати в насиченіший колір, а решту залишити світлими. Це допоможе візуально віддалити акцентну стіну, тому кімната здаватиметься просторішою. Напівглянцеві та глянцеві фарби краще відбивають світло, ніж матові, тому кімната може здаватися світлішою.

Перед покупкою фарби краще перевірити кілька відтінків безпосередньо на стінах. На великій стіні фарба може виглядати інакше, ніж на маленькому зразку в магазині. Тому зразки варто розглянути вранці, вдень і ввечері, коли змінюється освітлення.