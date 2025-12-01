Штраф за здачу квартири в оренду: кому доведеться заплатити

Оренда житла в Україні залишається одним із найпоширеніших способів отримання додаткового доходу. Однак працювати "в тіні" стає дедалі ризикованіше через можливість штрафу.

Який штраф загрожує за неофіційну оренду?

Орендодавці, які здають квартиру без оформлення договору та сплати обов'язкових податків, можуть отримати штраф від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, пише 24 Канал з посиланням на Головне управління ДПС у Полтавській області.

Дивіться також Коли не можна робити ремонт у квартирі й що буде за порушення правил

Важливо! Санкції застосовуються у випадках встановлення факту ухилення від сплати податків, а за значні обсяги недоплати можливе й відкриття кримінального провадження відповідно до вимог законодавства.

Окрім суттєвих фінансових стягнень, виявлені порушення автоматично призводять до перевірок і перевизначення зобов'язань. Це означає, що орендодавцеві доведеться не лише сплатити штраф, а й компенсувати весь обсяг несплачених податків із нарахуванням додаткових платежів.

Які податки повинен сплачувати орендодавець?

За даними черкаської податкової служби, фізичні особи, що здають житло, зобов'язані сплачувати:

18% податку на доходи фізичних осіб;

1,5% військового збору.

Ці доходи підлягають декларуванню, а суми податків – відображенню в річній декларації про майновий стан і доходи.

Податкова служба наголошує, що орендодавець може подавати декларацію навіть у випадках нерегулярного отримання доходу – головне, щоб уся сума була задекларована в установлені строки. Водночас для уникнення податкових ризиків рекомендується укладати письмовий договір оренди, який підтверджує законність отриманого доходу.

Які санкції передбачені за порушення податкового законодавства?

Зверніть увагу! За несвоєчасну сплату податків або неподання декларації передбачений штраф у розмірі 25% від нарахованої суми податку. Якщо аналогічне порушення повторюється, штраф збільшується до 50%, а додатково нараховується пеня за кожен день прострочення.

За адміністративні порушення в частині декларування доходів орендодавець може отримати штраф до 850 грн. Таке стягнення застосовується окремо від фінансових санкцій за несплату податків.

Чому варто легалізувати оренду житла?

Легальне оформлення оренди дозволяє уникнути фінансових втрат і забезпечує юридичний захист у випадку суперечок з орендарями або перевірок. Оформлений договір та своєчасна сплата податків мінімізують ризики та виключають можливість накладення додаткових санкцій.

Скільки українці витрачають на оренду?