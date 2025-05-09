Визначили "найпотворнішу" будівлю у США: який вигляд вона має

За що гуртожиток вишу відзначили цією нагородою, 24 Канал розповідає з посиланням на Dezeen.

Читайте також Креативність вражає: чим особлива штаб-квартира компанії з постачання труб

Премія "найпотворнішій будівлі"

Житловий корпус Массачусетського технологічного інституту (MIT) став першим лауреатом новоствореної премії Aesthetic Atrocity Award 2025 – відзнаки, яка вручається за "найбільш неестетичну" архітектуру у Сполучених Штатах.

Премію Aesthetic Atrocity Award 2025 заснувала шведська організація Architectural Uprising, відома своєю критикою модерністського стилю та підтримкою класичної архітектури. За словами представників групи, премія покликана висвітлити "визначні приклади архітектурного спотворення міських пейзажів".

Переможцем обрали гуртожиток, що, на їхню думку, "втілює всі недоліки модернізму". Йдеться про житловий корпус Массачусетського технологічного інституту.

Як заявили в організації, така споруда могла з'явитися лише завдяки переконаності архітектора в тому, що "краса – річ суб’єктивна".

Співзасновник Architectural Uprising, американський критик Майкл Діамант, охарактеризував будівлю як "ідеальний приклад проєкту, спрямованого проти людства".

Гуртожиток Массачусетського інституту: Фото stevenholl

Що відомо про гуртожиток

Гуртожиток – десятиповерхова будівля, розрахована на 350 студентів. У ній є власний театр на 125 місць і кафе. Дизайн будівлі розробило бюро Steven Holl Architects, за що його у 2003 році відзначили престижною премією Американського інституту архітекторів.

Широкі триметрові коридори всередині нагадують міські вулиці, а сама концепція споруди отримала назву "губка" завдяки п'яти великим наскрізним отворам у структурі. Вони служать для кращої вентиляції, природного освітлення та органічного сполучення між житловими зонами та зонами відпочинку, зокрема спортзалом і терасами.