Нерухомість у Болгарії: рієлтор розповів, яке житло там скуповують українці

У порівнянні з минулим роком ціни на нерухомість у Болгарії зросли на 15 – 20%. Однак, за словами рієлтора, українцям це не завадило – вони продовжують активно інвестувати.

Львівський рієлтор Роман Андрусяк, який нещодавно побував у Болгарії, розповів про останні тенденції на місцевому ринку. Про це пише 24 Канал, посилаючись на DailyLviv.com.

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Яку нерухомість українці купують в Болгарії?

Рієлтор каже, що загалом його здивував той факт, як часто він чув українську мову в Болгарії. Бувши в одному із житлових комплексів на Сонячному березі, він зустрів колегу з України.

"Ти не дивуйся, тут українців багато мешкає і рієлторів понад 30 з України", – розповів йому колега.

Українці в болгарську нерухомість інвестують активно. Як зазначив Роман Андрусяк, найбільший попит спостерігається на апартаменти вартістю до 60 тисяч євро. Такі помешкання "розлітаються, як гарячі пиріжки", каже рієлтор.

Купують як новобуди, так і вторинний ринок. Росіян майже нема. Їм заборонили в'їзд транспортом, візові обмеження. Їх місце зайняли українці, які відривають тут кафе, ресторани, магазини, перукарні,

– поділився Роман Андрусяк.

Рієлтор пояснив, що, аби купити апартаменти в Болгарії, треба оформити тимчасовий захист і відкрити рахунок у банку. Зараз це не важко, але з кожним роком процедура ускладнюється. Наприклад, банк вже вимагає підтвердження коштів, які надходять на рахунок адвоката. Адже всю документаційну роботу веде адвокат, а не нотаріус.

Документи на право власності покупці отримують через тиждень після реєстрації в усіх установах.



Один із будинків на Сонячному березі, де продають апартаменти / Фото Bulgarian Properties

Інвестиції у болгарську нерухомість вважаю одними з найкращих. Два роки вивчав цю тему. Болгари добре ставляться до українців, ми не маємо з ними давніх історичних непорозумінь у порівнянні з поляками чи угорцями,

– зазначив рієлтор.

Роман Андрусяк додав, що вигідними він також вважає інвестиції в нерухомість Чорногорії і Хорватії. Щоправда, це значно дорожчі варіанти.