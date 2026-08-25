У Японії задарма віддають будинок з 2 гектарами землі: є лише одна умова

Старовинний будинок з двома гектарами землі, господарськими спорудами та власним каштановим садом в Японії готові передати новому власнику безкоштовно. Однак отримати таку нерухомість просто як вигідну інвестицію не вийде.

Що саме віддають

Пропозицію опублікував ресурс, який спеціалізується на пошуку нових власників для старих японських будинків, OldHousesJapan.

Йдеться про традиційну японську акію. Це покинутий будинок, який залишився без мешканців після смерті або переїзду власників, а спадкоємці не хочуть або не можуть ним займатися.

Будинок звели ще у 1930 році. Разом із ним новому власнику пропонують земельну ділянку площею 20 969 квадратних метрів, тобто майже 2,1 гектара.

На території розташовані:

дерев'яний житловий будинок;

глиняний сарай;

льох;

каштановий сад.

У самому будинку збереглося традиційне японське планування – п'ять кімнат, кухня та їдальня.

Фото: Будинок зберіг традиційне планування всередині / OldHousesJapan

Відомо, що попередній власник не залишив нерухомість напризволяще. За будинком доглядали, зокрема регулярно ремонтували дах. Також на садибі встановили сонячні панелі.

За що доведеться заплатити

Попри нульову ціну, новому власнику доведеться вкладатися в нерухомість.

Зокрема, потребує обслуговування стара система водопостачання. Узимку провести необхідні роботи буде ще складніше через сніг, який може перекривати доступ до труб.

Крім того, власнику доведеться сплачувати щорічний податок – близько 9 500 японських єн, або приблизно 2 700 гривень.

Тобто безкоштовний будинок зовсім не означає, що утримання такої нерухомості не потребуватиме витрат.

Яка головна умова

Та найважливіший нюанс цієї пропозиції полягає у тому, що майбутній власник повинен фактично проживати в будинку.

Використовувати його виключно як дачу, залишити порожнім або придбати заради землі як інвестицію не можна. Саме ця вимога пов'язана з головною причиною, чому в Японії взагалі з'являються такі пропозиції.

Країна намагається боротися з величезною кількістю покинутих будинків, відомих як акії, і повернути їх до використання.

Нагадаємо, нещодавно схожа незвичайна пропозиція з’явилася і у США. На острові Нантакет, який часто називають "островом мільярдерів", власнику були готові віддати великий будинок фактично безкоштовно. Щоправда, за пів року новий господар мав самостійно перевезти споруду на іншу ділянку. Причиною стали нові правила забудови, які на Нантакеті почали діяти у 2024 році.