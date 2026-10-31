У "єОселі" підвищили граничну вартість житла: скільки тепер може коштувати квадратний метр

В Україні оновили граничну вартість квадратного метра житла за програмою "єОселя". Найвищий ліміт встановили у Києві, проте навіть його можна перевищити на 10%, якщо покупець готовий доплатити власними коштами.

Яка тепер гранична вартість квадратного метра житла за "єОселею"

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило нові показники опосередкованої вартості будівництва житла в різних регіонах, розраховані на 1 жовтня 2026 року. Саме на їхній основі визначають граничну вартість квадратного метра за програмою "єОселя", пише Укрфінжитло.

Найвищий ліміт встановлено у Києві, де квадратний метр може коштувати для "єОселі" 65 200 гривень. В інших регіонах гранична вартість нижча, а найменший показник передбачений для Кіровоградської області.

Нині гранична вартість квадратного метра у:

Харківській області – 58 636 гривень;

Донецькій області – 58 598 гривень;

Чернігівській області – 55 856 гривень;

Київській області – 55 718 гривень;

Миколаївській області – 55 704 гривні;

Львівській області – 55 484 гривні;

Черкаській області – 54 948 гривень;

Рівненській області – 54 794 гривні;

Дніпропетровській області – 54 086 гривень;

Запорізькій області – 54 032 гривні;

Вінницькій області – 53 794 гривні;

Хмельницькій області – 53 690 гривень;

Волинській області – 53 626 гривень;

Луганській області – 53 516 гривень;

Одеській області – 53 446 гривень;

Сумській області – 52 336 гривень;

Тернопільській області – 52 292 гривні;

Чернівецькій області – 51 640 гривень;

Херсонській області – 50 758 гривень;

Івано-Франківській області – 50 166 гривень;

Полтавській області – 49 604 гривні;

Житомирській області – 49 040 гривень;

Закарпатській області – 48 428 гривень;

Кіровоградській області – 47 414 гривень.

Чи можна придбати квартиру дорожче за встановлений ліміт

Умови програми "єОселя" дозволяють придбати квартиру, якщо її фактична вартість квадратного метра перевищує встановлений для регіону ліміт не більш ніж на 10%. Таке саме обмеження діє і для загальної вартості житла.

Важливо! Різницю між граничною та фактичною ціною покупець повинен покрити власними коштами, які враховують у складі першого внеску.

Наприклад, у Києві базовий ліміт становить 65 200 гривень за квадратний метр, але з урахуванням дозволеного перевищення ціна може сягати 71 720 гривень. У такому разі покупцеві доведеться самостійно доплатити 6 520 гривень за кожен квадратний метр. Водночас потрібно враховувати не лише ціну за квадратний метр, а й загальну вартість квартири, яка також має відповідати умовам програми.

Нагадаємо, більшість українців знають про програму "єОселя", проте скористалися нею лише 4% опитаних. Найчастіше від купівлі житла в іпотеку людей стримують високі ціни на квартири, брак заощаджень і ризики, пов'язані з війною.