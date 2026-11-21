Навіть єдину квартиру в Україні за певних умов можуть продати через борги. Закон встановлює суму заборгованості, після якої виконавець отримує право звернути стягнення на нерухомість. Водночас перед цим мають перевірити рахунки та інше майно боржника.

За якої суми боргу виконавець має право зазіхнути на квартиру

В Україні ніколи не існувало абсолютного імунітету від конфіскації єдиного житла, проте закон визначає нерухомість виключно як крайній захід покарання. Звернути стягнення на квартиру чи будинок дозволено лише тоді, коли сума заборгованості перевищує 20 мінімальних заробітних плат (наразі це понад 160 тисяч гривень), за даними Міністерства юстиції.

Державні та приватні виконавці зобов'язані суворо дотримуватися черговості стягнення. Спочатку під арешт потрапляють банківські рахунки та готівкові кошти боржника, згодом – цінне рухоме майно, наприклад, автомобілі чи дорога техніка. Лише у разі повної відсутності грошей та іншого майна, якого вистачило б для покриття зобов'язань, фахівці перевіряють квадратні метри.

Чи має значення походження заборгованості для конфіскації

Для закону та виконавчої служби природа фінансових зобов'язань не відіграє жодної ролі. Це може бути колосальна заборгованість за комуналку, невиплачений беззаставний кредит, штраф або ж компенсація збитків сусідам за затоплення чи дорожньо-транспортну пригоду. Конституція України чітко визначає, що власність зобов'язує, тому відповідати за накопичені борги доведеться у будь-якому разі, якщо вони досягли критичної межі.

Водночас на практиці комунальні служби вкрай рідко доходять до продажу квартир на електронних торгах. Постачальники послуг остерігаються строків позовної давності й зазвичай звертаються до судів значно раніше, ніж споживач накопичить фатальні 160 тисяч гривень. Здебільшого прецеденти вилучення осель стаються тоді, коли в однієї особи накопичується цілий комплекс невиконаних зобов'язань перед різними кредиторами.

Як впливає воєнний стан та наявність зареєстрованих дітей

Воєнний стан суттєво змінив правила примусового стягнення, створивши юридичні обмеження. Зокрема, законодавство повністю забороняє будь-які виконавчі дії щодо об'єктів нерухомості, які розташовані безпосередньо в зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Також під час війни діє мораторій на вилучення житла, яке перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, тоді як щодо беззаставних позик подібного імунітету немає.

Окремим бар'єром для стягувачів є діти, зареєстровані в оселі. Якщо в квартирі прописані неповнолітні або малолітні особи, виконавець не має права виставити об'єкт на торги без прямого дозволу органу опіки та піклування. Коли служба у справах дітей відмовляє, суперечка переходить до суду, де ретельно перевіряють, чи дійсно дитина там проживає, чи це була лише фіктивна спроба батьків сховати нерухомість від сплати боргів.

Як українцям захистити своє майно від примусового продажу

Юристи наголошують, що намагання поспіхом переписати або подарувати майно родичам під час судових спорів чи відкритого провадження вже не працюють. Такі правочини суди визнають фраудаторними, тобто фіктивними та вчиненими на шкоду стягувачу, після чого житло повертають у власність боржника і виставляють на аукціон. Перевірити свій статус завжди можна онлайн: у Єдиному реєстрі боржників, на державному порталі Судова влада або через мобільний застосунок Дія.

Аби запобігти найгіршому сценарію, варто діяти на випередження. З постачальниками комунальних послуг або банками завжди можна укласти договір реструктуризації, розбивши накопичену суму на посильні щомісячні платежі. Крім того, боржник має законне право звернутися до суду з аргументованим клопотанням про відстрочку або розстрочку виконання рішення, надавши докази скрутного матеріального становища чи стану здоров'я.

До слова, борги за комунальні платежі можуть стати перепоною при продажі квартири, або затягнути цей процес. Самі лише борги не можуть стати підставою для скасування продажу, але покупцям варто перевіряти чи немає накладеного решту на нерухомість. Крім того, майно боржника можуть внести до Єдиного реєстру боржників. Що ж до боргів, то з купівлею квартири - борги не переходять до нового власника. Заборгованість залишається за людиною, яка користувалась послугами і не сплачувала за них.