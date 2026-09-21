Орендар може втратити заставу за квартиру: 5 причин, коли гроші не повернуть

Застава під час оренди квартири не завжди повертається орендарю після виїзду. Чи отримає він гроші назад, залежить від умов, які сторони заздалегідь прописали в договорі.

Коли власник квартири може не повернути заставу

Орендар може внести два окремі платежі – гарантійну заставу та страховий депозит. Гарантійна застава зазвичай дорівнює місячній орендній платі й за домовленістю сторін може піти в рахунок останнього місяця, пише 24 Канал.

Страховий депозит потрібен для компенсації можливих збитків. Розмір страхового депозиту сторони визначають окремо, тому він може бути більшим за місячну орендну плату.

Власник може частково або повністю утримати заставу, якщо орендар не виконав домовленості. Наприклад:

залишив борг за останній місяць оренди;

не сплатив комунальні послуги;

пошкодив меблі, техніку, сантехніку чи інше майно;

не повернув речі, зазначені в акті приймання-передачі;

виїхав без попередження у строк, визначений договором.

Якщо збитки менші за суму застави, власник має повернути різницю. Коли підстав для утримання грошей немає, заставу повертають відповідно до умов договору.

Що прописати в договорі, щоб не втратити гроші

У договорі варто зазначити суму застави, її призначення, строк повернення та конкретні випадки, коли власник може утримати частину або всі гроші. Окремо слід погодити, за скільки часу орендар має повідомити про виїзд.

Під час заселення також варто скласти акт приймання-передачі. У ньому можна зафіксувати стан квартири, меблів, побутової техніки, сантехніки та іншого майна. Так буде простіше відрізнити пошкодження, які вже були у квартирі, від тих, що з'явилися під час оренди.

Якщо частину депозиту спрямовують на компенсацію ремонту, суму краще підтвердити письмово, наприклад двостороннім актом. Орендарю також варто зберігати підтвердження оплати оренди та комунальних послуг.

Нагадаємо, якщо орендар перестав платити за квартиру, власник не може просто змінити замки чи виставити його речі за двері. Для виселення потрібно діяти через суд, а також можна вимагати стягнення боргу за оренду.