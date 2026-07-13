Україна отримає 351 мільйон євро на житло: які програми профінансують

Україна залучила 351 мільйон євро на відновлення житла та підтримку переселенців. Кошти підуть не лише на компенсації за зруйновані оселі, а й на соціальне житло, пільгову іпотеку та ваучери для ВПО.

Куди спрямують кошти на житло для ВПО

Угоди з міжнародними партнерами підписали під час Конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську, розповів народний депутат Павло Фролов.

Найбільші суми передбачили на програму "єВідновлення" та створення соціального орендного житла. По 100 мільйонів євро спрямують на житлові сертифікати за знищене майно та будівництво нового житла для оренди.

Ще 80 мільйонів євро мають піти на житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій. Фінансування надаватимуть двома частинами. Перший транш у розмірі 40 мільйонів євро очікують у вересні 2026 року, а другий – у 2027 році.

Окремо 60 мільйонів євро виділять на доступну пільгову іпотеку для ветеранів. Це фінансування мають спрямувати на програми, які допомагають військовим придбати власне житло на кращих умовах.

Ще 11 мільйонів євро передбачили на технічну допомогу. Ці кошти мають використати для роботи державних установ, які займаються реалізацією житлових програм.

Фінансування також передбачає капітальний ремонт житлових будинків та розвиток пільгового кредитування.

Нагадаємо, що у 2026 році також планують запустити програму "Будиночки в селі" для переселенців. У її межах громади зможуть купувати приватні будинки вартістю до 500 тисяч гривень і передавати їх ВПО у безплатне користування. Загалом за рік планують придбати близько 1 000 таких осель.

Житло надаватимуть на три роки, але за потреби цей строк зможуть продовжити. Переселенці сплачуватимуть лише за комунальні послуги. Перевагу під час розподілу матимуть багатодітні родини, люди з інвалідністю, літні переселенці та інші вразливі категорії ВПО.