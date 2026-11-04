Житлова криза у Барселоні: як влада бореться з дорогою орендою та до чого тут ШІ

У Барселоні шукають способи зробити житло доступнішим для місцевих жителів. Поки влада пропонує обмежувати орендну плату та кількість туристичних квартир, у місті планують випробувати нові технології на основі штучного інтелекту.

Як у Барселоні планують зробити житло доступнішим

У Барселоні 3 листопада 2026 року на міжнародній виставці Smart City Expo World Congress обговорювали, як зробити житло доступнішим. Для цього організували окремий майданчик HOWS Barcelona, де представники міської влади, бізнесу та міжнародних організацій обговорювали можливі рішення, пише видання RTVE.

За оцінкою представниці житлового агентства ООН Едлам Абери, майже 3 мільярди людей у світі живуть у неналежних житлових умовах, а понад 300 мільйонів узагалі не мають житла.

Влада Барселони підтримує обмеження орендної плати та поступове скорочення кількості квартир, які здають туристам на короткий термін. Такі заходи мають допомогти збільшити пропозицію житла для місцевих жителів, які шукають квартири для тривалого проживання.

Представники бізнесу пропонують інший підхід. На їхню думку, зробити житло доступнішим можна завдяки збільшенню обсягів будівництва та залученню інвестицій. Для цього приватний сектор виступає за додаткові стимули для забудовників, а не лише обмеження на ринку оренди.

Як штучний інтелект змінюватиме життя у містах

У 2027 році Барселона планує випробувати розумні світлофори, які працюватимуть на основі штучного інтелекту. Компанії Kapsch та Acisa отримають по 100 тисяч євро на свої проєкти, а випробування триватимуть чотири місяці на різних перехрестях міста.

Цікаво! Система Kapsch автоматично регулюватиме світлофори залежно від інтенсивності руху. Розробка Acisa використовуватиме цифрову модель дорожньої мережі, щоб прогнозувати транспортні потоки, надавати перевагу громадському транспорту та пішоходам і зменшувати викиди.

На виставці також представили автономних роботів-патрульних південнокорейської компанії Neubility. Чотири такі пристрої вже працюють у місті Соннам у Південній Кореї, де патрулюють парки та площі. За допомогою камер і штучного інтелекту роботи виявляють пожежі, помічають людей, які потребують допомоги, та автоматично повідомляють про небезпеку.

Нагадаємо, британські архітектори також розробляють технологію SWIFT-Build, яка дозволить роботам будувати дерев'яні будинки зверху вниз. Автономні машини збиратимуть конструкції, а дрони контролюватимуть процес і допомагатимуть виявляти помилки.