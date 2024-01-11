У Києві проводили рейди на ухилянтів: скільки кримінальних справ уже передали до суду

У Києві та області посилили заходи з залучення до лав ЗСУ військовозобов'язаних. На фоні цього мережею ширилися чутки про масові рейди та відкриття кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Журналісти подали інформаційний запит. Їх цікавило, скільки кримінальних справ порушили проти ухилянтів у Києві. Відомо, що до суду направили 11 справ.

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Скільки кримінальних проваджень відкрили

Як зазначили у слідчому управлінні ГУ НП у місті Київ, від початку повномасштабного вторгнення до 9 січня 2024 року (дата відповіді) підрозділи столичної поліції зареєстрували 86 кримінальних проваджень. Вони стосувалися ухилення від призову на військову службу. Цікаво, що з них – 61 провадження зареєстрували за 2023 рік. Відомо, що за обвинувальним актом до суду спрямували 11 кримінальних проваджень.



Відповідь ГУ НП на запит журналістів / Фото Telegraf



Відповідь ГУ НП на запит журналістів / Фото Telegraf

Джерела "Телеграфу" на умовах анонімності розповіли раніше про величезну кількість проваджень, відкритих проти ухилянтів у низці обласних центрів нашої держави. Також стало відомо про сотні винесених вироків за 336 статтею про ухилянтство.

Звернімо увагу, що 19 червня 2023 року Оболонський районний ТЦК у Києві видав наказ. У ньому йшлося про те, що всі військовозобов'язані району – також ті, кому не вручали персональні повістки – повинні у 10-денний строк з'явитися до центру комплектування.

Ухилянтам загрожує реальний строк

Поліція у грудні 2023 року розповіла, що про підозру чоловікові за ухилення від призову на військову службу повідомили слідчі Оболонського районного управління. Відомо, що у визначений строк він не прибув для проходження військової служби. Ба більше, незаконно виїхав за межі країни.

Порушнику повідомили про підозру. Йому тепер загрожує до 5 років за ґратами. Цей випадок зацікавив видання, чи не стала відповідна справа прецедентною. Ба більше, чи не загрожують кримінальні провадження та реальні строки чоловікам, котрі виїхали за межі країни.

Правда, у Нацполіції заявили, що з урахуванням таємниці слідства та інших законодавчих обмежень, виданню надати інформацію не можуть. Все тому, що "це не входить до меж компетенції Головного управління Нацполіції у місті Києві".