В Україні справжній бум виробництва дронів, – Резніков
Джерело:"РБК-Україна"
Очільник Міноборони Олексій Резніков 30 липня розповів, що Україна змогла суттєво налагодити виробництво вітчизняних дронів. Зокрема, він зазначив, що наразі у цій сфері спостерігають "справжній бум".
Міністр оборони наголосив, що це стало можливим завдяки програмам, які запровадив наш уряд. За його словами, наразі виробництво цих дронів лише нарощується й стає простішим для розробників.
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Що відбувається з виробництвом українських дронів
Резніков наголосив, що у 2022 році, завдяки ініціативі Міноборони, український уряд спростив процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. Саме це стало ключовим моментом у налагодженні виробництва вітчизняних літальних апаратів.
В Україні справжній бум виробництва дронів. Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо,
– наголосив міністр.
Він також зазначив, що тепер процедура введення в експлуатацію дронів замість 2 років сягає лічених тижнів разом з укладанням державних контрактів. До того ж він зауважив, що українська влада врегулювала питання прибутків для вітчизняних постачальників сектора оборони. Тому тепер вони мають однакові права з іноземними виробниками літальних апаратів.
Нещодавно Україна виділила 40 мільярдів на виробництво БпЛА
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2023 році уряд передбачив виділення близько 40 мільярдів гривень з бюджету на інвестиції у виробництві українських безпілотників. Це вдесятеро більше ніж було у 2022 році.
- Вже зараз 40 компаній мають відповідні контракти з державою. Шмигаль зазначив, що відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки є найкращим результатом налагодження вітчизняного виробництва.
- Крім цього, в Україні розробили надводний безпілотник нового покоління. Його назвали Морським автономним охоронним безпілотним роботизованим апаратом, або просто – MAGURA.
- Цей надводний дрон може виконувати різноманітні операції. Зокрема, спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а ще виконання бойових місій.