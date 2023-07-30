В Украине настоящий бум производства дронов, – Резников

Глава Минобороны Алексей Резников 30 июля рассказал, что Украина смогла существенно наладить производство отечественных дронов. В частности, он отметил, что в настоящее время в этой сфере наблюдают "настоящий бум".

Министр обороны подчеркнул, что это стало возможным благодаря программам, введенным нашим правительством. По его словам, сейчас производство этих дронов только наращивается и становится проще для разработчиков.

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Что происходит с производством украинских дронов

Резников подчеркнул, что в 2022 году, благодаря инициативе Минобороны, украинское правительство упростило процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники. Именно это явилось ключевым моментом в налаживании производства отечественных летательных аппаратов.

В Украине настоящий бум производства дронов. Благодаря нашей политике Украина способна самостоятельно обеспечить себя бронежилетами, шлемами, формой, обувью и т.д.

– подчеркнул министр.

Он также отметил, что теперь процедура ввода в эксплуатацию дронов вместо 2 лет достигает считанных недель вместе с заключением государственных контрактов. К тому же он отметил, что украинские власти урегулировали вопросы доходов для отечественных поставщиков сектора обороны. Поэтому теперь они имеют равные права с иностранными производителями летательных аппаратов.

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