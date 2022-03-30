Російських чиновників не пустять до Бухенвальду в річницю звільнення від нацистів

Невдовзі будуть відбуватися пам'ятні події на честь звільнення від нацистів німецьких концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау. Проте для російських і білоруських чиновників вхід туди буде закритим.

Це зумовлено загибеллю від снаряда Бориса Романченка, колишнього в'язня цих таборів смерті. Чоловік зміг пережити нацизм, проте загинув у власному помешканні в Харкові від рук росіян. Рішення меморіального комплексу озвучив директор фонду "Бухенвальд" Йєнс-Крістіан Вагнер. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його спілкування з журналістами.

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Кого запросять замість чиновників

Представники країни-агресора та її вірного сателіта будуть запрошені. Проте це будуть представники громадянського суспільства цих держав.

Вагнер заявив, що це було нелегким рішенням. Проте воно не означає, що там не вшановують жертв концтаборів із цих країн. Мовляв, навпаки: вони відіграють центральну роль.

Проте після насильницької смерті Бориса Романченка було б нестерпно уявити, що у річницю звільнення таборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау буде запрошено офіційних представників російського та білоруського урядів, які відповідальних за його смерть,

– сказав директор фонду.

Він додав, що досі сотні інших людей, які вижили в концтаборах, перебувають під загрозою через агресивну війну Росії в Україні. Фонд "Бухенвальд" підтримує з деякими із них зв'язок.



Загиблий 96-річний Борис Романченко / Фото меморіального комплексу "Бухенвальд"

Консул тоталітарної держави образився

Переглянути звернення Йєнса-Крістіана Вагнера німецькою мовою можна за цим посиланням

Meduza повідомила, що це рішення меморіального комплексу вже прокоментував генконсул Росії в Лейпцигу Андрій Дронов. Він заявив, що вже "проінформований" про незапрошення російської сторони до Бухенвальду.

Він також зухвало висловився щодо того, що там виступатимуть представники громадянських громад фонду, які є уродженцями України та Росії.

Ми не знаємо, що це за представники, але я приблизно уявляю, що там буде сказано,

– сказав Дронов.

Ймовірно, він негативно до цього поставився, адже боїться проведення паралелей. Це цілком типово для представників російської держави, які заперечують очевидну схожість гітлерівського та путінського режимів.

Чому там завжди були російські дипломати Річниця визволення концтаборів буде 10 квітня. Саме цей день сили союзних військ туди зайшли у 1945 році та звільнили сотні полонених євреїв і представників інших народів.



Серед військових були й службовці армії СРСР. Тому кожного року на церемонію присвячені річниці цієї події прибували, зокрема, чиновники Росії та Білорусі.

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