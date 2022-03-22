Трагічний обстріл багатоповерхівки стався 21 березня, а фото оприлюднили вже наступного дня. Їх зробили в момент, коли до квартири прийшли комунальники.
До теми Все очевидніше, яка їхня "денацифікація", – Зеленський про вбивство в'язня концтаборів у Харкові
Рештки знайшли не одразу
Коли окупанти обстріляли дім у Північній Салтовці, там почалася пожежа. Вигоріла вщент не лише квартира пана Бориса, а й цілий поверх.
Все що залишилося від дому 96-річного Бориса / Фото "Суспільне Харків"
Комунальні працівники спершу побачили лише суцільне згарище. Тому тільки з другого разу вдалося знайти рештки загиблого.
Комунальники збирають рештки чоловіка / Фото "Суспільне Харків"
Його кістки почали складати до чорного мішка, щоб провести поховання. Також прийшов допомагати це робити інший мешканець дому Михайло.
Сусід загиблого в'язня концтаборів / Фото "Суспільне Харків"
Ким був Борис Романченко
Він пережив ув'язнення у кількох таборах смерті нацистів: Бухенвальд, Пенемюнде, Мітельбау-Дора та Берген-Бельзен. Після цього чоловік активно боровся за збереження пам'яті про нацистські злочини. Важливо, що він був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.
Загиблий Борис Романченко / Фото адміністрації меморіального комплексу Бухенвальд
На загибель Романченка відреагував мер Львова Андрій Садовий, який наголосив, що тепер справу Гітлера продовжують нові фашисти. Також у кінці дня висловився й президент Володимир Зеленський. Глава держави акцентував на тому, що з кожним днем війни все очевидніше, що саме окупанти називають "денацифікацією".
До теми – Яка ситуація на Харківщині станом на 22 березня: дивіться відео