Трагічний обстріл багатоповерхівки стався 21 березня, а фото оприлюднили вже наступного дня. Їх зробили в момент, коли до квартири прийшли комунальники.

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Рештки знайшли не одразу

Коли окупанти обстріляли дім у Північній Салтовці, там почалася пожежа. Вигоріла вщент не лише квартира пана Бориса, а й цілий поверх.

Все що залишилося від дому 96-річного Бориса / Фото "Суспільне Харків"

Комунальні працівники спершу побачили лише суцільне згарище. Тому тільки з другого разу вдалося знайти рештки загиблого.



Комунальники збирають рештки чоловіка / Фото "Суспільне Харків"

Його кістки почали складати до чорного мішка, щоб провести поховання. Також прийшов допомагати це робити інший мешканець дому Михайло.



Сусід загиблого в'язня концтаборів / Фото "Суспільне Харків"

Ким був Борис Романченко

Він пережив ув'язнення у кількох таборах смерті нацистів: Бухенвальд, Пенемюнде, Мітельбау-Дора та Берген-Бельзен. Після цього чоловік активно боровся за збереження пам'яті про нацистські злочини. Важливо, що він був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.



Загиблий Борис Романченко / Фото адміністрації меморіального комплексу Бухенвальд

На загибель Романченка відреагував мер Львова Андрій Садовий, який наголосив, що тепер справу Гітлера продовжують нові фашисти. Також у кінці дня висловився й президент Володимир Зеленський. Глава держави акцентував на тому, що з кожним днем війни все очевидніше, що саме окупанти називають "денацифікацією".

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