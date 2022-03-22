Президент акцентував на тому, що загиблий пережив кілька концтаборів нацистської Німеччини. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Деталі 96-річний чоловік, який пережив німецькі концтабори, загинув у Харкові від вибуху бомби

Снаряд вдарив по звичайній багатоповерхівці

Президент акцентував на тому, що життя літнього чоловіка було вкрай важким. Адже, попри намагання нацистів у минулому столітті, Борис Романченко зміг вижити.

Вдумайтесь – скільки усього він пройшов! Він вижив у Бухенвальді, Дора-Міттельбау, Пенемюнде і Берген-Бельзені – у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. З кожним днем цієї війни все очевидніше, що це у них таке – "денацифікація",

– сказав президент України.

Він додав, що пенсіонер загинув у власному помешканні. У звичайній багатоповерхівці, куди влучив снаряд ворогів.

Повний запис звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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