Президент акцентував на тому, що загиблий пережив кілька концтаборів нацистської Німеччини. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення глави держави.
Деталі 96-річний чоловік, який пережив німецькі концтабори, загинув у Харкові від вибуху бомби
Снаряд вдарив по звичайній багатоповерхівці
Президент акцентував на тому, що життя літнього чоловіка було вкрай важким. Адже, попри намагання нацистів у минулому столітті, Борис Романченко зміг вижити.
Вдумайтесь – скільки усього він пройшов! Він вижив у Бухенвальді, Дора-Міттельбау, Пенемюнде і Берген-Бельзені – у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. З кожним днем цієї війни все очевидніше, що це у них таке – "денацифікація",
– сказав президент України.
Він додав, що пенсіонер загинув у власному помешканні. У звичайній багатоповерхівці, куди влучив снаряд ворогів.
Повний запис звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
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