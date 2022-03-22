Президент акцентировал на том, что погибший пережил несколько концлагерей нацистской Германии. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Детали 96-летний мужчина, переживший немецкие концлагеря, погиб в Харькове от взрыва бомбы

Вдумайтесь – сколько всего он прошёл! Он выжил в Бухенвальде, Дора-Миттельбау, Пенемюнде и Берген-Бельзене – в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. С каждым днем ​​этой войны все очевиднее, что это у них такое – "денацификация",

– сказал президент Украины.

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