Латвійському депутату, який послав росіян на засіданні ПАРЄ, пригрозили судом

Латвійський депутат на зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ послав делегацію Росії на х*й. Генсек Парламентської асамблеї ОБСЄ побачив наклеп у його словах щодо російської перекладачки.

Це трапилось 23 лютого, коли росіяни брали участь в сесії ПА ОБСЄ у роковини повномасштабного вторгнення. Ріхардсу Колсу навіть пригрозили судом.

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Що відомо про інцидент

Депутат із Латвії Ріхардс Колс заявив, що його слова про перекладачку Дар'ю Боярську з Росії можуть розцінюватись як наклеп і підлягати судовому переслідуванню. Це написав депутату генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла в листі від 1 березня.

Він зазначив, що, мовляв, депутат на засіданні сказав: "Подібними іменами є Анна Чапман, (Єлєна) Батуріна – думаю, всі в цій залі знають, про кого я говорю".

Цим ви заявили, що цивільна службовиця міжнародного персоналу Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі Боярська вчинила такі ж злочини, як і засуджена російська шпигунка Чапман чи мільярдерка Єлєна Батуріна, яка фінансує Путіна. Єдиний "доказ", який ви надали – це те, що вона громадянка Росії та працювала перекладачкою на заходах найвищого рівня,

– заявив Роберто Монтелла у листі.

Також він перерахував заслуги Боярської, заявивши, що вона:

в структурах ОБСЄ працювала з 2010 року;

в міжнародному секретаріаті Парламентській асамблеї – з лютого 2021-го;

наразі – очолює віденське представництво ПА ОБСЄ.

"У багатьох країнах такі дії вважаються наклепом і підлягають кримінальному переслідуванню. Такий наклеп не може бути виправданий тим, хто принаймні спершу не спробував передати свої звинувачення через належні канали – тобто, в цьому випадку, звернувшись з ними безпосередньо до мене", – написав генсек Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Ба більше, він заявив, що нібито через слова латвійського депутата не може опублікувати протокол засідання постійного комітету ПА ОБСЄ, щоб не потрапити в "юридичну халепу".

Як відповів латвійський депутат

Ріхардс Колс написав, що Роберто Монтелла, перераховуючи діяльність росіянки, не згадав, що вона працювала в міністерстві закордонних справ Росії та, що Польща оголосила її персоною нон грата через загрозу національній безпеці.

За даними ЗМІ, Дар'я Боярська була перекладачкою під час зустрічі Владіміра Путіна й 45 резидента США Дональда Трампа у 2019 році. Тоді були порушені внутрішні правила російського МЗС, адже перекладачка не працювала у відповідному відділі міністерства. Боярська тільки була радницею в департаменті у справах Північної Америки.

Ріхардс Колс додав, що генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ не посилається на правила процедури органу, які він нібито порушив.

Сама лише згадка про можливе кримінальне переслідування за безневинні, навіть за вашим переказом, коментарі, зроблені парламентарем на міжнародній Парламентській асамблеї, є обурливою зневагою до всього, що обстоюють парламентаризм і багатосторонність, а також те, що нібито відстоює Парламентська асамблея ОБСЄ,

– заявив депутат.

Він також закликав Монтеллу:

назвати юрисконсульта, який нібито виявив у його заявах ознаки наклепу й порушень правил процедури ПА ОБСЄ;

надати повний відеозапис зустрічі постійного комітету, де була сказана фраза про Боярську.

Ба більше, Ріхардс Колс пояснив, що його заява була політичною промовою з питання, що становить політичний інтерес.

"Таким чином, мені важко тлумачити ваші заяви як щось інше, окрім спроби знайти причину для легітимізації обмеження мого права на свободу слова на цьому важливому майданчику і, відповідно, легітимізувати цензуру та під цим приводом обмежити публікацію думок і поглядів легітимних представників ПА ОБСЄ", – підсумував Колс.

Що цьому передувало