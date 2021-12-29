Ринок праці-2022: кого шукатимуть роботодавці, а які професії зникнуть в Україні

Протягом останнього року ринок праці суттєво змінився. Одних спеціалістів стало занадто багато, а деяких, навпаки, роботодавці не можуть знайти місяцями.

Про те, які тренди будуть на ринку праці у 2022 році в Україні, яких працівників бракуватиме, а кому доведеться змінювати професію – дізнавалися журналісти сайту 24 каналу.

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Які тренди будуть на ринку праці у 2022 році

Надія Омельченко, віцепрезидентка ІТ-Інтегратор, зазначила, що гібрідний домашньо-офісний формат роботи та перехід на нього стане, мабуть, основним трендом. Роботодавці, які претендують на статус найкращих, вже не можуть дозволити собі не використовувати його.

Також радикально зростатиме попит на перекваліфікацію та підвищення рівня цифрових навичок та здатності до колаборацій працівників – класний роботодавець повинен створити можливість перекваліфікації для персоналу у межах своєї компанії.

Турбота про здоров'я працівників закріплюється у статусі обов'язку роботодавця – програми турботи про людей ставатимуть більш затребуваними. Для нас наступний рік стане роком колаборацій, що проявлятиметься в тому числі й у внутрішніх проєктах для наших співробітників,

– додала Омельченко.

У 2022 році матимуть попит робочі спеціальності / Фото Pixabay

Олена Кірільєвніна, керівниця відділу по роботі з партнерами Jooble, виділила основні тенденції, які будуть на ринку праці у 2022 році.

Так, перш за все вона відмітила, що робочі руки залишаться у попиті серед роботодавців – пандемія дала чітко зрозуміти, що багатьом бізнесам без них функціонувати складно, тому вже півтора року ми спостерігаємо підвищену потребу в представниках робочих та лінійних спеціальностей.

Роботодавці будуть покращувати умови роботи та приводити рівень оплати відповідно до ринкової зарплатної медіани. Згідно з нещодавнім опитуванням Jooble, у 2022 році 48,9% роботодавців планують збільшити зарплати своїм співробітникам

Відбуватиметься перетікання працівників між галузями через пандемію. Півтора пандемічного року показали, що активно відбувається перетікання робочої сили із галузей, які найбільше страждають через карантинні обмеження. Люди або шукають варіанти додаткової роботи, або взагалі обирають іншу галузь роботи чи професію, тому проходять профорієнтацію та змінюють свою спеціалізацію заради більш стабільного заробітку,

– пояснила Кірільєвніна.

Все більше компаній будуть відмовлятися від офісів / Фото Unsplash

Окрім цього, вже зараз ми бачимо тренд на офіційне працевлаштування із "білою" зарплатою, тому прогнозується певний спад трудових відносин у тіньовому сегменті економіки. Також розмір заробітної плати залишатиметься головним критерієм при виборі роботи для більшості категорій працівників.

Цифровізація робочих процесів буде посилюватись. Зростатимуть вимоги роботодавців до рівня комп'ютерної грамотності кандидатів та їхніх умінь працювати з різними програмними продуктами. Також роботодавці все більше уваги приділятимуть наявності софт-скіллз у співробітників – так званим "м'яким" навичкам, що пов'язані із взаємодією з людьми та вмінням працювати в команді,

– пояснила експертка.

Співзасновники рекрутингової аналітичної платформи Make it in Ukraine Шад Патерсон та Максим Уперяка, також розповіли у коментарі 24 каналу, що віддалена робота більше не буде вимушеним заходом. А от перегрітий ринок нікуди не дінеться.

"Перегрітий ринок – це шалений попит на досвідчених фахівців (на який не знаходиться достатньо пропозиції), високі зарплати та їх подальше зростання. Про цей тренд говорили цього року усі, але майже ніхто не вимірював рівень очікувань. Ми запитали учасників рекрутингового ринку, чого вони очікують наприкінці 2021 – на початку 2022, і більшість все ж схильні до подальшого продовження тренду:

ринок залишиться перегрітим – 60%;

перегріється ще більше – 30%;

ажіотаж спаде — 10%", – впевнені експерти.

Роботодавці продовжать пошук досвідчених працівників / Фото Pixabay

Владислав Гузь, лід з маркетингу та комунікацій в FS Holding та WP Merchandise, додав, що згідно з інформацією Licensing international, рекордні прибутки отримали компанії, які розробляють та дистрибутують ігри, влаштовують онлайн-змагання, а також індустрія кіно та музики.

Ці напрями мають великий потенціал для росту, тому влаштуватись на роботу до таких компаній буде гарним рішенням для кар'єрного росту.

Офлайн-заходи, концерти, кінотеатри, семінари зазнають збитків або не можуть відновити допандемічний рівень трафіку відвідувачів. Наприклад, навіть на фільми Marvel у перший день прем'єри можна спокійно знайти місця у залі й придбати квитки. Театри – наполовину пусті, а концерти у закритих приміщеннях проводяться набагато рідше. Через це попит на працівників цієї галузі й досі залишається невеликим,

– додав Гузь.

У 2022 році збережеться перегрітий ринок праці / Фото Unsplash

Яких працівників бракуватиме

Анастасія Кисельова, фахівець з оцінки персоналу Jooble, повідомила, що зараз вже доволі багато IT-фахівців, але ринок ними не перенасичений. Всі вони, як зараз, так і найближчими роками, будуть необхідні через глобальний тренд на автоматизацію процесів.

Тренд переходу на гібридний або повністю онлайн-формат роботи змусив частину компаній шукати рішення для автоматизації процесів, які раніше виконувались вручну.

Компанії, що працюють у фінансовому секторі, активно розвиваються, однак за пандемічні роки використання сучасних технологій, а відтак і їхній розвиток, суттєво пришвидшились. Наприклад, люди все частіше проводять оплати онлайн, частіше відмовляються від використання паперових грошей із санітарних міркувань. Тому на фахівців, які розробляють рішення у галузі фінансових технологій, і надалі зростатиме попит і вони зможуть розраховувати й на вищі заробітні плати,

– наголосила Кисельова.

Анастасія Патрійчук, HR-менеджерка департаменту Agricultural Solutions компанії BASF, уточнила, що росте популярність і запит на пілотування дронами. Їх з'являється все більше на ринку, вони виконують найрізноманітніші функції (від обльоту полів до обробки дерев чи рослин). А тому професія пілота дрона стає все популярнішою.

2022 рік принесе нові тренди на ринку праці / Фото Unsplash

Не втратять популярності агрономи – зміняться виклики цієї професії. Доведеться багато працювати з цифровими системами, точним землеробством, інноваційними препаратами, аби з одного боку зменшувати вплив на довкілля, а з іншого – продукувати високі врожаї,

– зазначила Патрійчук.

Антон Ванін, Recruitment Team Lead в BAKOTECH, пояснив, що все пов'язане з діджитал-маркетингом буде розвиватися та набирати актуальності. Причому двигуном будуть технології — якісь нові рішення, тренди, підходи, які дозволяють отримувати значно більшу користь з уже знайомих професій та фахівців.

Наприклад, професія e-mail-маркетолога була на піку популярності й до 2016 року вже йшла на спад, але через кілька років вона отримала нові способи розсилок та роботи з базою, що зробило посаду great again.

Це ж стосується і розробки — мови програмування оновлюються, з'являються нові. Не дивно, що нові технології краще підходять поточному часу. Нові інструменти буквально з'їдають попередників, треба стежити за трендом і вчасно змінювати курс. Стабільно будуть потрібні юристи, економісти та інші класичні професії, які не генерують бізнес, але є необхідною умовою його функціонування в принципі,

– розповів експерт.

Владислав Гузь додав, що без роботи у 2022 році точно не залишаться розробники, інтернет-маркетологи, smm-спеціалісти, логісти, працівники онлайн entertainment-індустрії, PR-спеціалісти та інші робітники, робота яких спрощує життя у світі, який зазнав змін.

Яких спеціалістів занадто багато

Надія Омельченко пояснила, що згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, найближчого часу зникнуть наступні професії: касири, кур'єри, охоронці, водії, секретарі, фасувальники, банківські працівники. Розвиток ІТ-технологій та автоматизація послуг призводить до того, що попит на спеціалістів зазначених професій йде на спад. Тому молоді варто зважати на це вже сьогодні.

Антон Ванін, уточнив, що також втрачатимуть актуальність монопрофесії. Такі монолітні великі посади як класичний маркетолог HR (який робить все), дизайнер (який робить все) та практично будь-хто – всі вони будуть розпадатися на дрібніші кристали, а потім доповнюватися уламками інших суміжних професій.

Експерти впевнені, що у 2022 будуть зникати монопрофесії / Фото Unsplash

Наприклад, все менше HR будуть займатися кадрами загалом, перерозподіляючи увагу, припустимо, на HR-бренд. Для цього знадобляться компетенції з різних аспектів маркетингу, піару, занурення та розуміння цілей бізнесу та вміння будувати довгострокові стратегії. Іншими словами, більш вузькопрофільні фахівці більше не зможуть одноосібно закривати якийсь глобальний кластер, зате кожне окреме завдання буде опрацьовуватися краще і з глибшим розумінням того, частиною якого процесу воно є, навіщо це потрібно і що буде далі,

– додав Ванін.

Він уточнив, що у результаті на зміну старим професіям прийдуть нові, а головною відмінністю буде коло питань та проблем, які закриватиме цей фахівець.

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