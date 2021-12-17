Чому так зріс попит на мікрокредити та чи можна отримати ці кошти безпечно – разом з експертами розбирався сайт 24 каналу.

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Скільки мікрокредитів взяли українці

За перші три квартали 2021-го українськими мікрофінансовими організаціями (МФО) було видано швидких кредитів на суму 49 мільярдів гривень. Це на 261 мільйон більше, ніж за весь 2020 рік, коли загальна сума становила 48,7 мільярда гривень. Про це повідомляє Опендатабот – платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Нацкомфінпослуг та НБУ.

Кількість виданих в Україні кредитів зростає рік у рік: у 2019-му щомісяця в середньому видавалося 982,5 тисячі кредитів, у 2020 – 1 мільйон кредитів, а у 2021 видається вже 1,2 мільйона. Тобто, проти попереднього року, середньомісячна кількість оформлених кредитних договорів збільшилась на 20%,

– йдеться у повідомленні Опендатабот.

Так, з кінця 2020 року середня сума кредиту зросла на 11% – з 4059 гривень до 4515 гривень. Окрім того, стало відомо, що найчастіше українці беруть кредити онлайн: 85% мікрокредитних договорів оформлюються ними дистанційно через інтернет.

Зверніть увагу: щороку заборгованість населення України перед мікрокредитними організаціями збільшується – загальна сума боргу за 9 місяців 2021-го зросла на 5%. Зараз українці завинили МФО 15,6 мільярда гривень лише за протермінованими кредитами.

Згідно з дослідженням консалтингової агенції "Ольшанський та Партнери", з січня 2019-го по вересень 2021 року попит на кредити в інтернеті зріс на 24%, хоча на початку пандемії він дещо впав. Зараз у середньому за місяць українці вбивають такі запити у пошук Google 6,9 мільйона разів (94% всього попиту на всі фінансові послуги в інтернеті).

Структура попиту на фінансові послуги в онлайні виглядає наступним чином:

94,2 % – попит на кредит (в середньому 6,9 мільйона запитів на місяць);

3,2 % – попит на розстрочку (в середньому 240 тисяч запитів щомісяця);

0,9 % – попит на депозити (в середньому 65 тисяч запитів на місяць);

1,7% – інші послуги, які шукають разом із банками. Це можуть бути непрофільні послуги, проте користувачі інтернету асоціюють їх із банківськими організаціями (наприклад, електронний цифровий підпис, оплата комунальних послуг, купівля квитків та інше).

Українці активно беруть мікрокредити / Фото Unsplash

Чому українці надають перевагу мікрокредитам

Олена Дмітрієва, перша заступниця голови правління АТ "КБ "ГЛОБУС", пояснила, що ці результати свідчать про те, що банківській спільноті необхідно більш наполегливо проводити роботу з підвищення фінансової грамотності населення. Адже мікрокредити – найдорожчі кредити для населення і позичальнику важливо це усвідомлювати повною мірою.

Популярність таких кредитів обумовлена максимальною легкістю їх оформлення. Зазвичай клієнти дистанційно подають заявку, заповнюють 3 – 4 поля і за лічені хвилини вже мають можливість витрачати кредитні кошти, які надходять їм на платіжну карту. Основними споживачами таких кредитів виступають в першу чергу неофіційно працевлаштовані та люди з великим кредитним навантаженням, що практично унеможливлює отримання ними кредитів у банках, які є дешевшими за мікрокредити,

– зазначила Дмітрієва.

Роман Бабіцький, голова Ради з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України, засновник інвестиційної компанії Babitskyi Investment Management, зазначив, що головна відмінність такої "послуги" від звичайних кредитів – це сума коштів та умови їх отримання.

Мікрокредити популярні через швидкість послуги / Фото Pixabay

Банк від вас затребує багато довідок і документів перед тим, як погодити надання кредиту. Мікрофінансові організації, навпаки, попросять лише ваш номер телефону та мінімальну інформацію. Суми вони видають малі – зазвичай до 30 тисяч гривень. Передбачається, що такі борги люди зможуть віддати протягом двох місяців, тож і терміни там невеликі.

Така велика сума (встановлений українцями рекорд по кредитах – 24 канал) аж ніяк не може бути оптимістичною. Так, кредити часто можна використовувати як спосіб рефінансування, стимуляції економіки або окремих її галузей. У сімейному бюджеті це діє за аналогічним принципом. Скажімо, та ж іпотека дозволяє покращити умови проживання, що позитивно впливає на працездатність людини. Але зростання суми мікрокредитів та побиття рекорду свідчить лише про фінансові проблеми, з якими стикаються українці,

– наголосив Бабіцький.

Він пояснив, що суми цих кредитів вистачає лише на задоволення побутових потреб. І "якщо людина вимушена влізати у такі борги – це свідчить, що всі попередні фінансові резерви вичерпані".

Експерт також зазначив, що мікрокредит – пропозиція заманлива і небезпечна водночас. Комусь треба щось терміново купити, а комусь просто прожити до зарплатні. Люди звертаються до МФО з різними мотивами, але завжди у цій грі переможцем виходить кредитна організація.

У кращому разі, якщо ви вчасно погасили кредит, то віддали за нього невеликий відсоток. У гіршому – вам почнуть спочатку капати за прострочку великі відсотки, а потім почнуть настирливо дзвонити й писати колектори. І хоча нещодавно їхню діяльність урегулювали законом, постійні дзвінки з нагадуваннями нікуди не зникли.

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Ілля Боровов, директор департаменту цифрового бізнесу "Юнекс Банку", пояснив, що все це – відображення загального зростання споживчого попиту. Після жорстких локдаунів в країні та й загалом у світі, сформувався значний відкладений попит. І з початку 2021 року він почав активно потрапляти на ринок.

Ще один феномен, що збільшив потребу у кредитуванні – висока інфляційна динаміка. Ціни, що швидко зростають по всьому світу, для багатьох стали сигналом купувати зараз. Тож якщо наявних ресурсів недостатньо, люди активніше звертаються по допомогу до банків та МФО.

До речі, активно кредитували не тільки МФО, а й банки. З початку року портфель кредитів домашніх господарств зріс на 35 мільярдів гривень (за даними НБУ).Слід зауважити, що йдеться саме про портфель, а не тільки про нові позики. Вказана цифра є різницею між усіма виданими з початку року кредитами та погашеними позиками.

Феномен надвисокої популярності МФО не можливо заперечувати. І він полягає, на мою думку, здебільшого в значно простіших процедурах оформлення та швидкому ухваленні рішень. Ситуативні потреби та спонтанні покупки вимагають зовсім інших підходів. Й наразі лише поодинокі банки можуть конкурувати із МФО за швидкістю та комфортом. Особливо, коли йдеться про миттєві онлайн-кредити. В таких випадках людині часто ціна менш важлива, аніж швидкість,

– додав Боровов.

Після жорстких локдаунів в країні сформувався значний відкладений попит/ Фото Unsplash

Як безпечно оформити мікрокредит

Для того, щоб безпечно оформити мікрокредит, потрібно ретельно обирати МФО, аби не натрапити на шахраїв. Олена Дмітрієва уточнила, що краще звертати увагу виключно на компанії, які мають відомі бренди та працюють на ринку достатньо довго. Після визначення 3-5 варіантів, необхідно порівняти умови кредитування цих фінансових установ для обрання найбільш вигідного та зручного формату.

Роман Бабіцький радить взагалі не брати мікрокредити й звертатись до МФО лише у тому випадку, якщо вичерпані всі попередні варіанти.

Якщо вже всі варіанти вичерпані – подумайте, у кого хочете брати кредит. Для початку банально почитайте відгуки про МФО на сайті Мінфіну або деінде в інтернеті. Якщо берете мікрокредит – віддавайте якомога швидше. Не чекайте останнього дня погашення і тим паче не прострочуйте. За тиждень по відсотках може накапати сума більша від тіла кредиту. Тому беріть тільки такий кредит, суму якого ви зможете закрити найближчим часом,

– закликав експерт.

Карина Фанштейн, адвокатка АО Credence, розповіла, що більшість людей не звертають увагу, яка саме установа надає таку послугу, яка реальна процентна ставка, які умови повернення грошей, які штрафні санкції передбачені у разі прострочення заборгованості. Й хоча у 2021 році законодавець зробив важливі кроки щодо врегулювання цієї сфери правовідносин, але не всі питання залишилися врегульованими.

Експерти рекомендують ретельно обирати та перевіряти МФО / Фото Unsplash

Якщо споживач вирішив взяти такий мікрокредит, треба не піддаватись миттєвому пориву і не оформлювати у першій ліпшій організації, яка попалася на очі, а отримати інформацію про установу та про умови надання грошей, дізнатися в тому числі про реальний розмір річної ставки, графік погашення, штрафні санкції, приховані додаткові платежі,

– порадила Фанштейн.

Крім того, з усіма умовами договору обов'язково потрібно ознайомитись до моменту його підписання, перечитати всі положення угоди, звернути пильну увагу в тому числі на реальну річну процентну ставку, графік повернення, штрафні санкції, які зазначені у договорі, перевірити, чи збігається з тією інформацією, яка попередньо надавалась.

Експертка пояснила, що в Україні розповсюджені рекламні пропозиції, в яких зазначені низькі ставки кредитування. Однак "в реаліях це може бути ставка за маленький період, наприклад, за день, а в іншому розділі договору буде вказана шалена ставка за рік". У такому разі відсотки за кредитом будуть занадто високі та невигідні. Усі ці нюанси варто з'ясовувати до підписання договору.

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