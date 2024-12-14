Очікується, що 14 грудня вперше в історії Грузії не народ, а колегія виборців має обрати президентом Грузії колишнього футболіста, 53-річного Міхеїла Кавелашвілі. Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, термін повноважень якої закінчується цього року, заявила, що нікуди не збирається йти. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як футболіст пішов у політику

Міхеїл Кавелашвілі – колишній грузинський футболіст, який грав за тбіліське "Динамо" та "Манчестер Сіті". Завершивши спортивну кар’єру, він двічі балотувався до грузинського парламенту (у 2016 та 2020 роках). Спочатку був депутатом від партії "Грузинська мрія", але у 2022 році вийшов з неї та заснував парламентську фракцію "Сила народу", яка підтримує позиції "Грузинської мрії" з ключових питань, зокрема щодо євроінтеграції та релігії, часто є навіть радикальнішою.

У лютому 2023 року саме "Сила народу" запропонувала законопроєкт про "іноагентів", який обмежував фінансування громадських організацій та ЗМІ з-за кордону. Ініціативу підтримала і "Грузинська мрія". Незважаючи на протести, у травні 2024 року законопроєкт ухвалили.

Фракція Кавелашвілі також підтримала результати парламентських виборів у жовтні 2024 року, на яких перемогла "Грузинська мрія", яка виступає за "прагматичну політику щодо Росії". Опозиція та Євросоюз результати виборів не визнали, що призвело до протестів та призупинення процесу євроінтеграції.

Парадоксально, що у "кандидата у президенти" Грузії немає вищої освіти, що раніше у 2015 році завадило йому балотуватися на пост президента Федерації футболу Грузії.

Яка роль Кавелашвілі у становленні "Грузинської мрії"

Кавелашвілі хоч і зробив успішну кар’єру за кордоном, граючи у Швейцарії, Англії та Росії, вважає себе простолюдином. Він апелює до "традиційних грузинських цінностей" на противагу тому, що він бачить на Заході.

Він почав часто говорити про війну в Україні, спекулюючи на страху грузинів згадувати період російської агресії щодо їх країни у 2008 році. Головним його аргументом стали радикальні звинувачення опозиції та Заходу у намаганнях втягнути Грузію у війну з Росією.

Грузія не отримає кандидатуру (на вступ до ЄС – 24 Канал), якщо тільки ми не будемо брати участь у війні й не запровадимо санкції проти Росії,

– заявив на це Кавелашвілі.

У грудні 2024 року "Сила народу" оголосила про перехід до "здорової опозиції", звинувативши опозиційні сили у фінансуванні з-за кордону. Він зокрема звинуватив колишнього посла США у Грузії у підтримці протестів з метою втягнути Грузію у війну з Росією.



Протестувальник і палаючі барикади у Тбілісі / Фото AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Кавелашвілі критикував чинну президентку Грузії Саломе Зурабішвілі за підтримку протестів, звинувативши її в нехтуванні конституцією. Водночас лідер "Грузинської мрії" мільярдер Бідзіна Іванішвілі висловив йому свою підтримку.

Він є найкращим втіленням грузинського чоловіка. Чудовий чоловік і батько чотирьох дітей,

– сказав Іванішвілі, представляючи кандидата в президенти 27 листопада.

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