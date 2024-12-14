Ожидается, что 14 декабря впервые в истории Грузии не народ, а коллегия избирателей должна избрать президентом Грузии бывшего футболиста, 53-летнего Михеила Кавелашвили. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой заканчивается в этом году, заявила, что никуда не собирается уходить. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как футболист пошел в политику

Михеил Кавелашвили – бывший грузинский футболист, который играл за тбилисское "Динамо" и "Манчестер Сити". Завершив спортивную карьеру, он дважды баллотировался в грузинский парламент (в 2016 и 2020 годах). Сначала был депутатом от партии "Грузинская мечта", но в 2022 году вышел из нее и основал парламентскую фракцию "Сила народа", которая поддерживает позиции "Грузинской мечты" по ключевым вопросам, в частности по евроинтеграции и религии, часто является даже более радикальной.

В феврале 2023 года именно "Сила народа" предложила законопроект об "иноагентах", который ограничивал финансирование общественных организаций и СМИ из-за рубежа. Инициативу поддержала и "Грузинская мечта". Несмотря на протесты, в мае 2024 года законопроект приняли.

Фракция Кавелашвили также поддержала результаты парламентских выборов в октябре 2024 года, на которых победила "Грузинская мечта", которая выступает за "прагматичную политику в отношении России". Оппозиция и Евросоюз результаты выборов не признали, что привело к протестам и приостановке процесса евроинтеграции.

Парадоксально, что у "кандидата в президенты" Грузии нет высшего образования, что ранее в 2015 году помешало ему баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии.

Какова роль Кавелашвили в становлении "Грузинской мечты"

Кавелашвили хоть и сделал успешную карьеру за рубежом, играя в Швейцарии, Англии и России, считает себя простолюдином. Он апеллирует к "традиционным грузинским ценностям" в противовес тому, что он видит на Западе.

Он начал часто говорить о войне в Украине, спекулируя на страхе грузин вспоминать период российской агрессии в отношении их страны в 2008 году. Главным его аргументом стали радикальные обвинения оппозиции и Запада в попытках втянуть Грузию в войну с Россией.

Грузия не получит кандидатуру (на вступление в ЕС – 24 Канал), если только мы не будем участвовать в войне и не введем санкции против России, – заявил на это Кавелашвили.

В декабре 2024 года "Сила народа" объявила о переходе к "здоровой оппозиции", обвинив оппозиционные силы в финансировании из-за рубежа. Он в частности обвинил бывшего посла США в Грузии в поддержке протестов с целью втянуть Грузию в войну с Россией.



Протестующий и горящие баррикады в Тбилиси / Фото AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Кавелашвили критиковал действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили за поддержку протестов, обвинив ее в пренебрежении конституцией. В то же время лидер "Грузинской мечты" миллиардер Бидзина Иванишвили выразил ему свою поддержку.

Он является лучшим воплощением грузинского мужчины. Замечательный мужчина и отец четверых детей,

– сказал Иванишвили, представляя кандидата в президенты 27 ноября.

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