За словами жінки, після смерті її батька, нотаріус зробила запит до банків. Однак про наявність кредитів її не повідомили. Однак якщо б "Сбербанк" звернувся ще 3 роки тому, то борг був би на чверть меншим.

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В діях банку порушення закону не бачать

Про кредит жінка дізналася випадково – друг сім'ї навідався до будинку її батька в Підмосков'ї. Там він у поштовій скриньці знайшов лист з вимогою від жінки погасити борги батька. Вона була здивованою цією звісткою.

Загалом у її покійного батька були 3 кредити, які разом з відсотками тепер становлять 1 мільйон рублів. Однак, якщо б жінка дізналася про кредит після отримання спадщини, то довелося б сплачувати 763 тисячі рублів, з яких 334 тисячі покрила б страховка. Тобто сума була б значно меншою.

Однак адвокат сім'ї переконаний, що у діях банку немає порушень. Однак згідно з нормами етики, про кредит потрібно було повідомити одразу й за місцем проживання спадкоємиці – доньки покійного.

У нашому випадку повідомлення були, але вони надавалися за місцем розташування нерухомого майна померлого — тобто до Підмосков'я. А у спадковій справі, яка у банку була, чітко сказано, що місцем проживання спадкоємиці є Київ. Вони повинні були повідомити її туди. А тут повідомлення прямували до місця, де ніхто не живе,

– пояснив юрист.

У "Сбербанку" кажуть, що вивчають цю ситуацію, а жінка планує звернутися до суду з вимогою перерахувати суму кредиту та встановити її в такому розмірі, яким він був на момент смерті її батька.