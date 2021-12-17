Почему так вырос спрос на микрокредиты и можно ли получить эти средства безопасно – вместе с экспертами разбирался сайт 24 канала.

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Сколько микрокредитов взяли украинцы

За первые три квартала 2021-го украинскими микрофинансовыми организациями (МФО) было выдано быстрых кредитов на сумму 49 миллиардов гривен. Это на 261 миллион больше, чем за весь 2020 год, когда общая сумма составляла 48,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает Опендатабот – платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Нацкомфинуслуг и НБУ.

Количество выданных Украине кредитов растет год от года: в 2019-м ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тысячи кредитов, в 2020 – 1 миллион кредитов, а в 2021 выдается уже 1,2 миллиона. То есть, по сравнению с предыдущим годом, среднемесячное количество оформленных кредитных договоров увеличилось на 20%,

– говорится в сообщении Опендатабот.

Так, с конца 2020 года средняя сумма кредита выросла на 11% – с 4059 гривен до 4515 гривен. Кроме того, стало известно, что чаще всего украинцы берут кредиты онлайн: 85% микрокредитных договоров оформляются ими дистанционно через интернет.

Обратите внимание: ежегодно задолженность населения Украины перед микрокредитными организациями увеличивается – общая сумма долга за 9 месяцев 2021-го выросла на 5%. Сейчас украинцы задолжали МФО 15,6 миллиарда гривен только по просроченным кредитам.

Согласно исследованию консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры", с января 2019-го по сентябрь 2021 года спрос на кредиты в интернете вырос на 24%, хотя в начале пандемии он несколько упал. Сейчас в среднем за месяц украинцы вбивают такие запросы в поиск Google 6,9 миллиона раз (94% всего спроса на все финансовые услуги в интернете).

Структура спроса на финансовые услуги в онлайне выглядит следующим образом:

94,2 % – спрос на кредит (в среднем 6,9 миллиона запросов в месяц);

3,2 % – спрос на рассрочку (в среднем 240 тысяч запросов ежемесячно);

0,9 % – спрос на депозиты (в среднем 65 тысяч запросов в месяц);

1,7% – другие услуги, которые ищут вместе с банками. Это могут быть непрофильные услуги, однако пользователи интернета ассоциируют их с банковскими организациями (например, электронная цифровая подпись, оплата коммунальных услуг, покупка билетов и другое).

Украинцы активно берут микрокредиты / Фото Unsplash

Почему украинцы предпочитают микрокредиты

Елена Дмитриева, первая заместитель председателя правления АО "КБ "ГЛОБУС", пояснила, что эти результаты свидетельствуют о том, что банковскому сообществу необходимо более настойчиво проводить работу по повышению финансовой грамотности населения. Ведь микрокредиты – самые дорогие кредиты для населения и заемщику важно это осознавать в полной мере.

Популярность таких кредитов обусловлена максимальной легкостью их оформления. Обычно клиенты дистанционно подают заявку, заполняют 3 – 4 поля и за считанные минуты уже имеют возможность тратить кредитные средства, которые поступают им на платежную карту. Основными потребителями таких кредитов выступают в первую очередь неофициально трудоустроенные и люди с большой кредитной нагрузкой, что практически делает невозможным получение ими кредитов в банках, которые дешевле микрокредитов,

– отметила Дмитриева.

Роман Бабицкий, председатель Совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины, основатель инвестиционной компании Babitskyi Investment Management, отметил, что главное отличие такой "услуги" от обычных кредитов – это сумма средств и условия их получения.

Микрокредиты популярны из-за скорости услуги / Фото Pixabay

Банк от вас потребует много справок и документов перед тем, как согласовать предоставление кредита. Микрофинансовые организации, напротив, попросят только ваш номер телефона и минимальную информацию. Суммы они выдают малые – обычно до 30 тысяч гривен. Предполагается, что такие долги люди смогут отдать в течение двух месяцев, поэтому и сроки там небольшие.

Такая большая сумма (установленный украинцами рекорд по кредитам – 24 канал) отнюдь не может быть оптимистичной. Да, кредиты часто можно использовать как способ рефинансирования, стимуляции экономики или отдельных ее отраслей. В семейном бюджете это действует по аналогичному принципу. Скажем, та же ипотека позволяет улучшить условия проживания, что положительно влияет на работоспособность человека. Но рост суммы микрокредитов и побитие рекорда свидетельствует лишь о финансовых проблемах, с которыми сталкиваются украинцы,

– подчеркнул Бабицкий.

Он пояснил, что суммы этих кредитов хватает только на удовлетворение бытовых нужд. И "если человек вынужден влезать в такие долги – это свидетельствует, что все предыдущие финансовые резервы исчерпаны".

Эксперт также отметил, что микрокредит – предложение заманчивое и опасное одновременно. Кому-то надо что-то срочно купить, а кому-то просто прожить до зарплаты. Люди обращаются к МФО с разными мотивами, но всегда в этой игре победителем выходит кредитная организация.

В лучшем случае, если вы вовремя погасили кредит, то отдали за него небольшой процент. В худшем – вам начнут сначала капать за просрочку большие проценты, а потом начнут назойливо звонить и писать коллекторы. И хотя недавно их деятельность урегулировали законом, постоянные звонки с напоминаниями никуда не исчезли.

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Илья Боровов, директор департамента цифрового бизнеса "Юнекс Банка", объяснил, что все это – отражение общего роста потребительского спроса. После жестких локдаунов в стране да и в целом в мире, сформировался значительный отложенный спрос. И с начала 2021 года он начал активно попадать на рынок.

Еще один феномен, увеличивший потребность в кредитовании – высокая инфляционная динамика. Быстро растущие по всему миру цены для многих стали сигналом покупать сейчас. Поэтому если имеющихся ресурсов недостаточно, люди активнее обращаются за помощью к банкам и МФО.

Кстати, активно кредитовали не только МФО, но и банки. С начала года портфель кредитов домашних хозяйств вырос на 35 миллиардов гривен (по данным НБУ). Следует заметить, что речь идет именно о портфеле, а не только о новых займах. Указанная цифра является разницей между всеми выданными с начала года кредитами и погашенными займами.

Феномен сверхвысокой популярности МФО невозможно отрицать. И он заключается, по моему мнению, в основном в значительно более простых процедурах оформления и быстром принятии решений. Ситуативные потребности и спонтанные покупки требуют совершенно других подходов. И пока лишь единичные банки могут конкурировать с МФО по скорости и комфорту. Особенно, когда речь идет о мгновенных онлайн-кредитах. В таких случаях человеку часто цена менее важна, чем скорость,

– добавил Боровов.

После жестких локдаунов в стране сформировался значительный отложенный спрос/ Фото Unsplash Как безопасно оформить микрокредит Для того, чтобы безопасно оформить микрокредит, нужно тщательно выбирать МФО, чтобы не наткнуться на мошенников. Елена Дмитриева уточнила, что лучше обращать внимание исключительно на компании, которые имеют известные бренды и работают на рынке достаточно долго. После определения 3-5 вариантов, необходимо сравнить условия кредитования этих финансовых учреждений для избрания наиболее выгодного и удобного формата. Роман Бабицкий советует вообще не брать микрокредиты и обращаться в МФО лишь в том случае, если исчерпаны все предыдущие варианты. Если уж все варианты исчерпаны – подумайте, у кого хотите брать кредит. Для начала банально почитайте отзывы о МФО на сайте Минфина или где-нибудь в интернете. Если берете микрокредит – отдавайте как можно быстрее. Не ждите последнего дня погашения и тем более не просрочивайте. За неделю по процентам может накапать сумма больше тела кредита. Поэтому берите только такой кредит, сумму которого вы сможете закрыть в ближайшее время,

– призвал эксперт. Карина Фанштейн, адвокат АО Credence, рассказала, что большинство людей не обращают внимание, какое именно учреждение предоставляет такую услугу, какова реальная процентная ставка, какие условия возврата денег, какие штрафные санкции предусмотрены в случае просрочки задолженности. И хотя в 2021 году законодатель сделал важные шаги по урегулированию этой сферы правоотношений, но не все вопросы остались урегулированными.

Эксперты рекомендуют тщательно выбирать и проверять МФО / Фото Unsplash

Если потребитель решил взять такой микрокредит, нужно не поддаваться сиюминутному порыву и не оформлять в первой попавшейся организации, которая попалась на глаза, а получить информацию о владельце и об условиях предоставления денег, узнать, в том числе о реальном размере годовой ставки, график погашения, штрафные санкции, скрытые дополнительные платежи,

– посоветовала Фанштейн.

Кроме того, со всеми условиями договора обязательно нужно ознакомиться до момента его подписания, перечитать все положения соглашения, обратить пристальное внимание, в том числе на реальную годовую процентную ставку, график возврата, штрафные санкции, указанные в договоре, проверить, совпадает с той информацией, которая предварительно давалась.

Эксперт пояснила, что в Украине распространены рекламные предложения, в которых указаны низкие ставки кредитования. Однако "в реалиях это может быть ставка за маленький период, например, за день, а в другом разделе договора будет указана безумная ставка за год". В таком случае проценты по кредиту будут слишком высоки и невыгодны. Все эти нюансы стоит выяснять до подписания договора.

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