Діти є основою сталого розвитку будь-якої держави. Якісна освіта, безпека, розвинута система охорони здоров'я, матеріальна та інша підтримка – це ті чинники, які можуть забезпечити добробут дітей, а відтак впливають і на майбутнє країни. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Підхід до навчання в Україні потрібно змінювати

Окрім впровадження різних заходів із покращення добробуту дітей, важливо проводити й постійні дослідження задля розробки державної політики в цій сфері.

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Наприклад, в Україні нещодавно презентували результати дослідження "Індекс майбутнього" ініційованого Фундацією Олени Зеленської та Київською школою економіки, за підтримки ЮНІСЕФ. Це дуже цікавий звіт, з якого можна не просто зрозуміти поточний рівень добробуту українських дітей, а й зробити висновки про їхнє майбутнє.

Станом на зараз індекс добробуту українських дітей становить 0,64. У дослідженні цей показник назвали "вище середнього".

Зважаючи на довготривалу пандемію та повномасштабну війну в Україні, таке значення індексу є цілком зрозумілим, однак окремі питання потребують особливої уваги вже сьогодні.

З-поміж таких є і категорія "Освіта", що опинилася на передостанньому місці. Тут маємо середній коефіцієнт 0,46. Показники "просідають" за більшістю індикаторів: залученість до дошкільної освіти, володіння рідною та іноземною мовами й математикою, участь дітей у позашкільній активності тощо.

Наприклад, якщо подивитися на рівень володіння українською мовою та математикою, які визначалися за результатами ЗНО/НМТ, то за останні роки середні бали з обох предметів впали – у 2023 році вони становили 149 та 137 балів відповідно. Ще менші показники за цими предметами в учнів із сільської місцевості.

Головними причинами погіршення успішності школярів, звісно ж, є пандемія та повномасштабне вторгнення, а також зумовлений ними перехід до дистанційного чи змішаного форматів навчання. Це не означає, що сьогодні вчителі навчають гірше або що учні взагалі не хочуть вчитися. Тут проблема полягає в підході до навчання.

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Зрозуміло, що освіта в умовах війни відрізняється від тієї, що була кількома роками раніше. Постійні тривоги, обстріли, блекаути – усе це впливає на ментальне здоров'я. У таких умовах вчителі можуть швидше вигоріти, а учні – втратити мотивацію до навчання.

Уже сьогодні тільки 46% дітей хочуть відвідувати школу. У майбутньому це може призвести до низького рівня освіти в країні та до втрати дітьми здатності вчитися і швидко засвоювати навчальний матеріал.

Саме тому важливо змінювати підхід до навчання. Впровадження оновлених програм НУШ сьогодні виявилося якраз на часі. Методики, які пропонує Нова українська школа, а це не лише засвоєння теорії, а й виконання практичних завдань, проведення досліджень і дискусій та створення різних проєктів, будуть цікавішими для учнів. Найголовніше, що вони націлені на формування різних компетентностей дітей і надзвичайно важливих у майбутньому навичок.

Так само необхідним є і впровадження інтерактиву в навчальний процес, що зможе підвищити мотивацію учнів. Наприклад, в Україні вже існує багато додаткових освітніх платформ, зокрема й інтерактивна платформа "іЗЗі" з оригінальними завданнями та доповненнями до навчальних підручників. Такі ресурси мають на меті полегшення і роботи вчителів, і навчання учнів.

Рівень добробуту дітей в Україні – недостатній

Низькі показники мають і виміри "Здоров'я" та "Безпека". Тільки 46% дітей вважають, що в них добре самопочуття і вони сповненні енергією, а 80% – що вони щасливі. Зрозуміло, що це, знову ж таки, наслідки війни в Україні. Це підтверджують дані за критерієм "Безпека": 60% дітей почувають себе у безпеці, а понад 40% мають ознаки ПТСР.

Події, які відбуваються сьогодні, можуть вплинути на нормальний розвиток кожної дитини, тому надзвичайно важливо забезпечити їх підтримкою та допомогою.

З усіх категорій, що розглядалися, найбільший результат має вимір "Соціальні та емоційні навички" із загальним показником 0,92. Це свідчить про те, що українським дітям властиві доброта та емпатія, вони вміють співчувати та допомагати іншим, що, звісно ж, не може не радувати.

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На другому місці – "Ризикована поведінка" з коефіцієнтом 0,78. Це є показником низького рівня злочинності серед дітей та іншої негативної поведінки. Однак і тут є що зауважити:

16% опитаних зазначили, що вживають сигарети;

18% – електронні сигарети;

56% дітей вказали, що хоч раз в житті вживали алкоголь;

21% – робить це з певною регулярністю.

Для порівняння варто навести інформацію з торішнього звіту Українського інституту книги, за яким тільки 17% людей читають книги щодня. Зрозуміло, що високий відсоток тих, хто вживає алкоголь або сигарети, зумовлений низьким рівнем освіти, недостатнім вихованням і культурним розвитком дітей, а також увагою дорослих до цього питання.

Тож які висновки можна зробити за цим звітом? Насамперед це те, що рівень добробуту дітей, який хоч і оцінений як "вище середнього", все одно є недостатнім. Війна й відсутність безпеки впливають на їхнє здоров'я та ментальне самопочуття.

За цей час зазнала втрат і наша освітня система. Невідомо, скільки ще триватимуть воєнні дії на території України, але зрозуміло, що вони впливають на стан і розвиток наших дітей. Тому вже зараз важливо впроваджувати дієві заходи, щоб з роками індекс добробуту не падав, а, навпаки, зростав. Бо лише від нас, дорослих, залежить, яким буде майбутнє українських дітей, а відтак майбутнє нашої держави.