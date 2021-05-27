Захистила маму: на Рівненщині 9-річна дівчинка підрізала чоловіка, який "розмахував" кулаками

Інцидент трапився у Костополі. Напередодні там цивільне подружжя посварилось, а під час конфлікту чоловік намагався вдарити жінку. За неї заступилась 9-річна донька.

Третьокласниця взяла ніж та замахнулася ним у грудну клітку чоловіка. Про це розповів заступник начальника Головного управління Нацполіції в Рівненській області Олександр Панасюк.

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Про інцидент правоохоронців повідомили лікарі швидкої допомоги. У постраждалого чоловіка – проникаюче ножове поранення.

Штовхав та намагався вдарити

Спершу конфлікт здавався звичайною сваркою Згодом він переріс у справжню фізичну розправу. Чоловік штовхав та намагався вдарити свою співмешканку.

Саме через це дитина вирішила захистити матір, адже боялась за її життя.

Чи понесе дитина покарання

Олександр Панасюк запевнив, що кримінальне провадження закриють за відсутністю складу злочину.

"Співмешканець бив матір, дівчинка нанесла йому ножове поранення, але вона не є суб’єктом злочину і навіть примусові заходи виховного характеру до неї застосовуватися не будуть", – наголосив Панасюк.

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