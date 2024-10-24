На Рівненщині 2-річному хлопчику викололи око: матір звинувачує 5-річну дитину сусідів

У середині жовтня на Рівненщині медики звернулися до поліції із повідомленням про те, що їм доставили 2-річне маля із численними тілесними ушкодженнями. За словами матері потерпілого хлопчика, у всьому винна сусідська дитина.

Про інцидент у дописі в Instargam розповіла Ліана Диновська, директорка Рівненського міського центру соціальних служб. За її словами, проти дворічної дитини, ймовірно, стався страшний злочин.

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"Тягали, мов паршиве котеня"

Громадська активістка повідомила, що у хлопчика – виколоте око, подряпана уся спинка і різана травма вуха.

За версією мами дитини і ще двох дорослих, які перебували під час інциденту на одній житловій площі, травми малечі наніс інший хлопчик 5 років, який з ним бавився у кімнаті, колесом від дитячої машинки.

Однак, каже Диновська, фахівці вважають, що п’ятирічна дитина не могла нанести дворічному хлопчику такі ушкодження.

Сама мати повідомила директорці центру соцслужб, що перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння і не пам’ятає що відбулося у той день, але вважає, що дитину побила донька її свекрухи. Каже: "дитину по підлозі тягали, немов, паршиве котеня". Донька свекрухи сказала, що теж не пам’ятає хто побив хлопчика.

Резонансна справа для нашої громади, оскільки є дві жінки, які випили настільки багато алкогольних речовин, що нічого не пам’ятають, або ж бояться нести кримінальну відповідальність і кожна наступна версія цього злочину над дитиною буде мати ще абсурдніше пояснення. У слідства є достатньо методів і засобів дізнатися що ж насправді відбулося з дитиною,

– наголосила Диновська.

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Поліція розпочала розслідування

У поліція Рівненщини заявили, що вже почали розслідувати інцидент за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Там уточнили, що 16 жовтня близько 15 години до поліції повідомили медики, що до Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні доставили 2-річного хлопчика, у якого діагностували травму ока та рану вуха.

Зі слів матері, це зробив сусідський 5-річний хлопчик. З метою встановлення усіх обставин інциденту залучили й працівників служби у справах дітей: потерпілого хлопчика та його 3-річного братика вилучили.

На обліку сім’я не перебуває. Втім, матір неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності.