Однак у такій спробі мобілізуватися їм було відмовлено. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Як відреагували в Міноборони

Ще у 2023 році Воловецький районний суд Закарпатської області визнав винними двох 15-річних братів-близнюків та їхнього 14-річного друга у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої дівчини, яка тривалий час не зізнавалася через відчуття страху та сорому.

Пізніше через пом’якшувальні обставини суд звільнив підлітків від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку на два роки. Але Закарпатська прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок та ухвалити новий, після чого її повернули на новий розгляд.

ЗМІ повідомляли, що перед завершенням судового розгляду хлопці зверталися до Обухівського РТЦК у Київській області. Повідомлялося, що вони намагалися втекти від правосуддя через мобілізацію. Однак у Міноборони сказали, що цього не станеться.

Станом на зараз відомо, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України. Попри їхні звернення до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, для всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин цієї справи Міністерство оборони направляє Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП. В оборонному відомстві наголосили, що у разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР.

До слова, злочин стався ще 24 серпня 2021 року в селі Верхні Ворота. Ґвалтівники були у дружніх стосунках з дівчиною й скористалися цим, заманивши у підвал. Там її вдарили і зґвалтували, до того ж усе знімали на камеру. Згодом відео виклали в ютуб і показали однокласникам.