У підземці Рівного охоронець вдарив ножем трьох чоловіків: один помер

У Рівному напередодні виник конфлікт між охоронцем підземного переходу та групою чоловіків. Дійшло до різанини, й, на жаль, є загиблий.

Компанія з трьох чоловіків йшла близько 21:00 підземним переходом. Між ними та охоронцем підземки сталось непорозуміння.

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Охоронець вдарив ножем

Під час конфлікту 52-річний охоронець вдарив ножем в груди 22-річного хлопця. Той помер. Після цього охоронець завдав по одному удару в руку та спину іншим двом чоловікам.

Далі він викликав "швидку", поліцейських та очікував їх на місці інциденту.



Охоронець сам викликав швидку та поліцію / Фото поліції

Чоловіка взяли під варту

Слідчі управління поліції затримали 52-річного жителя Рівного. Охоронця помістили в ізолятор тимчасового тримання. На місці події правоохоронці знайшли необхідні докази, зокрема і знаряддя злочину.



Між чоловіками стався конфлікт / Фото поліції