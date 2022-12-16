У підземці Рівного охоронець вдарив ножем трьох чоловіків: один помер
Джерело:Поліція Рівненщини
У Рівному напередодні виник конфлікт між охоронцем підземного переходу та групою чоловіків. Дійшло до різанини, й, на жаль, є загиблий.
Компанія з трьох чоловіків йшла близько 21:00 підземним переходом. Між ними та охоронцем підземки сталось непорозуміння.
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Охоронець вдарив ножем
Під час конфлікту 52-річний охоронець вдарив ножем в груди 22-річного хлопця. Той помер. Після цього охоронець завдав по одному удару в руку та спину іншим двом чоловікам.
Далі він викликав "швидку", поліцейських та очікував їх на місці інциденту.
Охоронець сам викликав швидку та поліцію / Фото поліції
Чоловіка взяли під варту
Слідчі управління поліції затримали 52-річного жителя Рівного. Охоронця помістили в ізолятор тимчасового тримання. На місці події правоохоронці знайшли необхідні докази, зокрема і знаряддя злочину.