Існує ризик, що українцям бракне місця для зберігання зерна, – президент зернової асоціації

Україна почала експортувати свою продукцію Чорним морем. Проте, щоб вивести повністю все зерно, як було заплановано до повномасштабного вторгнення росії, необхідно приблизно 527 суден.

В ефірі 24 каналу президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов повідомив, що вже відвантажено 10 суден, які сумарно становлять трохи більше, ніж 300 тисяч тонн.

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Він акцентував, що звичайний темп експорту до війни становив приблизно 200 тисяч на добу. Тому наразі маємо дуже невеликі досягнення.

Хочу підкреслити, що нам експортувати через море набагато краще. Це вигідніше нашим фермерам. Я сподіваюся, що ми продовжимо нарощувати темпи експорту через наші порти Чорного моря,

– зазначив Микола Горбачьов.

Проблема зі зберіганням

За словами експерта, навіть під час війни, ми здатні виростити досить гарний врожай. Саме тому Україні не загрожує голод.

Очікуємо близько 70 мільйонів тонн зернових та олійних. Наше внутрішнє споживання близько 25 – 28. Також у нас є залишки близько 25 мільйонів тонн. Це з минулого сезону, які ми не змогли експортувати. Проте ми не зможемо зберігати це все зерно в наших складах,

– повідомив Микола Горбачьов.

"У нас буде дефіцит близько 10 – 15 мільйонів тонн, якщо ми не налагодимо експорт. Якщо ми зможемо експортувати, як до війни, хоча б 4 – 5 мільйонів тонн, то до кукурудзи ми вже звільнимо близько 20 мільйонів площі на складах й зможемо зберігати", – пояснив Микола Горбачьов.

Друга проблема

Президент Української зернової асоціації повідомив, що фермери будуть сіяти залежно від того, скільки буде коштувати цей ланцюжок по логістиці. Якщо експортувати альтернативним шляхом, який сягає 200 доларів за тонну, то фермеру зовсім не вигідно вирощувати.

З тих фермерів, з якими я спілкувався, більша частина сказали, що будуть скорочувати свої посівні площі. Якщо запрацює експортний коридор на повну потужність, тоді я сподіваюся, що фермери посіють великі площі й ми будемо мати гарний врожай,

– розповів Микола Горбачьов.

Чи готові будуть країни платити більше

"Вони будуть готові платити більше. Проте, якщо брати зерно, наприклад, з Австралії, з Південної Америки й доправляти в ті ж африканські країни, то це буде дешевше, ніж ми з вами будемо доставляти альтернативними шляхами", – зазначив Горбачьов.

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